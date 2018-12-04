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    Брэд Питт выполняет все капризы детей, чтобы склонить их на свою сторону

    04.12.2018
    На днях стало известно, что Брэд Питт и Анджелина Джоли наконец достигли соглашения по поводу опеки над своими детьми. Как сообщил инсайдер, теперь актер пытается завоевать привязанность наследников тем, что покупает им все, что они хотят.
    • Брэд Питт
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      Брэд Питт пытается склонить детей на свою сторону тем, что скупает все, что они хотят
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    1 декабря дело о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта сдвинулось с мертвой точки — бывшие супруги договорились об условиях опеки над детьми — Мэдоксом, Паксом, Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен. Детали соглашения не раскрываются в целях защиты их интересов.

    Инсайдер, близкий к знаменитой семье, сообщил изданию Radar Online, что Брэд Питт пытается склонить детей на свою сторону тем, что выполняет любые их желания и скупает все, что им только заблагорассудится. Источник утверждает, что с помощью дорогих гаджетов и игрушек актер пытается завоевать доверие отпрысков.

    «В доме Энджи нет ничего подобного. Брэд постоянно зовет детей в свой дом, чтобы поиграть в приставки, но таким образом он хочет убедить их жить с ним», — рассказал инсайдер.

    Сложно даже представить, насколько могут возрасти «аппетиты» детей знаменитой пары в преддверии Рождества и Нового года. Остается лишь надеяться, что наследникам Анджелины Джоли и Брэда Питта не придется выбирать между мамой и папой, и они смогут общаться с ними столько, сколько захотят. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru, Getty Images
    Теги:

    Брэд Питт, Анджелина Джоли, Шайло Джоли-Питт, Захара Джоли-Питт, Пакс Джоли-Питт, Мэдокс Джоли-Питт

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • да он рад детям до смерти, и денег вагонище. может покупать что угодно. всяко не ножи. как энджи

    • Как будто им раньше кто-то в чем отказывал. Они и так имеют, что хотят.

    • Да, хреновое там положение дел...

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