Брэд Питт выполняет все капризы детей, чтобы склонить их на свою сторону

1 декабря дело о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта сдвинулось с мертвой точки — бывшие супруги договорились об условиях опеки над детьми — Мэдоксом, Паксом, Ноксом, Захарой, Шайло и Вивьен. Детали соглашения не раскрываются в целях защиты их интересов.
Инсайдер, близкий к знаменитой семье, сообщил изданию Radar Online, что Брэд Питт пытается склонить детей на свою сторону тем, что выполняет любые их желания и скупает все, что им только заблагорассудится. Источник утверждает, что с помощью дорогих гаджетов и игрушек актер пытается завоевать доверие отпрысков.
«В доме Энджи нет ничего подобного. Брэд постоянно зовет детей в свой дом, чтобы поиграть в приставки, но таким образом он хочет убедить их жить с ним», — рассказал инсайдер.
Сложно даже представить, насколько могут возрасти «аппетиты» детей знаменитой пары в преддверии Рождества и Нового года. Остается лишь надеяться, что наследникам Анджелины Джоли и Брэда Питта не придется выбирать между мамой и папой, и они смогут общаться с ними столько, сколько захотят.
да он рад детям до смерти, и денег вагонище. может покупать что угодно. всяко не ножи. как энджи