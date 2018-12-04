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    Ольга Бузова подарила незнакомой девочке живую корову, кур и дрова

    04.12.2018
    Поклонники Ольги Бузовой часто обращаются к ней с просьбами о помощи. Недавно певица откликнулась на письмо 10-летней девочки и исполнила ее заветное желание.

    В своем недавнем посте Ольга Бузова призналась, что ее подписчики часто обращаются к ней с просьбами. Зачастую взрослые мужчины хотят, чтобы знаменитость дала им денег на новый телефон или игровую приставку. Такие послания певица игнорирует, а вот мимо трогательных детских писем пройти не может.

    На днях с Бузовой связалась 10-летняя девочка, которая попросила у нее корову, десять кур и дрова на зиму для бабушки. «Писала, что деньги и платья ей не нужны, а необходимо лишь это! И что, как только она вырастет, то мне все отдаст… Я была так тронута этим письмом… Созвонилась с этой семьей и выполнила их желание, как фея. Я дополнила сама список и платье все-таки отправила», — поделилась Ольга в своем микроблоге.

    Кроме того, певица рассказа, что ей написала жительница села Паново Омской области, которая просила прислать костюмы Снегурочки и Деда Мороза. Дело в том, что дети в местном доме культуры могут остаться без праздника из-за того, что старые наряды износились. Ольга уверила подписчиков, что это желание тоже вскоре будет выполнено. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Бузова

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    Комментарии (4) Добавить комментарий
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    • А корма для коровы на всю зиму не забыла купить?

    • Молодец Оля

    • Гость

      А корма для коровы на всю зиму не забыла купить?

      А вы хоть кому-то помогли, или только в колкостях состоялись?

    • Гость

      А вы хоть кому-то помогли, или только в колкостях состоялись?

      Корову я никому не покупала. А причем тут колкости? Я о животном думаю. Корове надо очень много корма на всю зиму, коровы едят много. А эти люди же не заготавливали его летом. Значит, надо покупать. Жалко будет, если сдохнет животное, да и другие тоже. Или вы думаете, что корова не ест?

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