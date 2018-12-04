Ольга Бузова подарила незнакомой девочке живую корову, кур и дрова

Поклонники Ольги Бузовой часто обращаются к ней с просьбами о помощи. Недавно певица откликнулась на письмо 10-летней девочки и исполнила ее заветное желание.

1 2 3 4 5 6 Ольга Бузова исполнила желание своей маленькой поклонницы

В своем недавнем посте Ольга Бузова призналась, что ее подписчики часто обращаются к ней с просьбами. Зачастую взрослые мужчины хотят, чтобы знаменитость дала им денег на новый телефон или игровую приставку. Такие послания певица игнорирует, а вот мимо трогательных детских писем пройти не может.



На днях с Бузовой связалась 10-летняя девочка, которая попросила у нее корову, десять кур и дрова на зиму для бабушки. «Писала, что деньги и платья ей не нужны, а необходимо лишь это! И что, как только она вырастет, то мне все отдаст… Я была так тронута этим письмом… Созвонилась с этой семьей и выполнила их желание, как фея. Я дополнила сама список и платье все-таки отправила», — поделилась Ольга в своем микроблоге.



Кроме того, певица рассказа, что ей написала жительница села Паново Омской области, которая просила прислать костюмы Снегурочки и Деда Мороза. Дело в том, что дети в местном доме культуры могут остаться без праздника из-за того, что старые наряды износились. Ольга уверила подписчиков, что это желание тоже вскоре будет выполнено.

