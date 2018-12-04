Анна Плетнева озвучила свой опасный диагноз

Около недели назад солистка группы «Винтаж» попала в больницу. Как оказалось, у певицы выявили серьезное заболевание, лечить которое она собирается дома.

1 2 3 4 5 Анна Плетнева рассказала о диагнозе, который ей поставили врачи

26 ноября стало известно о том, что 41-летнюю Анну Плетневу срочно госпитализировали с диагнозом пневмония. Однако позже выяснилось, что проблема со здоровьем артистки была совершенно другой.



4 декабря знаменитость написала в своем Инстаграме о том, какое заключение ей вынесли врачи: «Я свободна! Меня вытащили из заточения. С каждым днем все больше прихожу в себя. Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз ''Легионелла'' (''легионеллез'' — инфекционное заболевание, поражающее почки и нервную систему — примечание Woman.ru) и своевременно среагировали, назначили правильное лечение. От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших из-за того, что не могут установить правильный диагноз».



Опасность для здоровья Анны миновала, однако ей все равно следует строго выполнять предписания докторов.

