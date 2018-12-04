Анна Плетнева озвучила свой опасный диагноз

26 ноября стало известно о том, что 41-летнюю Анну Плетневу срочно госпитализировали с диагнозом пневмония. Однако позже выяснилось, что проблема со здоровьем артистки была совершенно другой.
4 декабря знаменитость написала в своем Инстаграме о том, какое заключение ей вынесли врачи: «Я свободна! Меня вытащили из заточения. С каждым днем все больше прихожу в себя. Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз ''Легионелла'' (''легионеллез'' — инфекционное заболевание, поражающее почки и нервную систему — примечание Woman.ru) и своевременно среагировали, назначили правильное лечение. От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших из-за того, что не могут установить правильный диагноз».
Опасность для здоровья Анны миновала, однако ей все равно следует строго выполнять предписания докторов.
Похожи потому что тюнинг одинаковый. Но Самойлова круче, конечно, не могу не уважать за форму при наличии троих детей.