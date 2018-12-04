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    Анна Плетнева озвучила свой опасный диагноз

    04.12.2018
    Около недели назад солистка группы «Винтаж» попала в больницу. Как оказалось, у певицы выявили серьезное заболевание, лечить которое она собирается дома.

    26 ноября стало известно о том, что 41-летнюю Анну Плетневу срочно госпитализировали с диагнозом пневмония. Однако позже выяснилось, что проблема со здоровьем артистки была совершенно другой.

    4 декабря знаменитость написала в своем Инстаграме о том, какое заключение ей вынесли врачи: «Я свободна! Меня вытащили из заточения. С каждым днем все больше прихожу в себя. Спасибо огромное врачам, которые правильно поставили диагноз ''Легионелла'' (''легионеллез'' — инфекционное заболевание, поражающее почки и нервную систему — примечание Woman.ru) и своевременно среагировали, назначили правильное лечение. От этой болезни по сей день погибают 20% заболевших из-за того, что не могут установить правильный диагноз».

    Опасность для здоровья Анны миновала, однако ей все равно следует строго выполнять предписания докторов.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Плетнева

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Похожи потому что тюнинг одинаковый. Но Самойлова круче, конечно, не могу не уважать за форму при наличии троих детей.

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