Названа самая влиятельная женщина 2018 года по версии Forbes

Недавно журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Седьмой год подряд лидером становится канцлер Германии Ангела Меркель. По словам инсайдера, несмотря на то, что она не будет переизбираться на пост канцлера в 2021 году, она все еще остается «женщиной-лидером Европы».
На второй строке расположилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а третье место досталось главе Международного валютного фонда Кристин Лагард. Занимавшая в прошлом году третье место жена Билла Гейтса Меринда опустилась на шестую строку.
Королева Великобритании Елизавета II заняла 23-е место в рейтинге, а на 24-й строке оказалась дочь президента США Иванка Трамп. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, занимавшая в 2017 году 52-е место, в этом году рейтинг покинула.