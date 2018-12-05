Названа самая влиятельная женщина 2018 года по версии Forbes

На днях журнал Forbes составил ежегодный рейтинг ста самых влиятельных женщин мира. Седьмой год подряд первое место заняла канцлер Германии Ангела Меркель.

Ангела Меркель в седьмой раз стала самой влиятельной женщиной года по версии Forbes

Недавно журнал Forbes представил ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира. Седьмой год подряд лидером становится канцлер Германии Ангела Меркель. По словам инсайдера, несмотря на то, что она не будет переизбираться на пост канцлера в 2021 году, она все еще остается «женщиной-лидером Европы».



На второй строке расположилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а третье место досталось главе Международного валютного фонда Кристин Лагард. Занимавшая в прошлом году третье место жена Билла Гейтса Меринда опустилась на шестую строку.

Единственной россиянкой в списке оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она заняла 49-е место, обойдя Бейонсе и Тейлор Свифт.

Королева Великобритании Елизавета II заняла 23-е место в рейтинге, а на 24-й строке оказалась дочь президента США Иванка Трамп. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, занимавшая в 2017 году 52-е место, в этом году рейтинг покинула.