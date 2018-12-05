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    Анна Седокова уже три года борется за наследство для старшей дочери

    05.12.2018
    Не так давно Анна Седокова рассказывала о том, что ее бывший муж Максим Чернявский запрещает ей часто видеться с дочерью Моникой. А на днях певица призналась, что уже три года ведет в суде борьбу за наследство своего бывшего мужа Валентина Белькевича, которого не стало четыре года назад.

    Певица Анна Седокова и белорусский футболист Валентин Белькевич поженились в 2004 году. В том же году у супругов родилась дочь Алина. В 2006 году супруги расстались, а четыре года назад спортсмен скончался от тромбоэмболии

    На днях Анна Седокова призналась в своем Инстаграме, что ее дочь уже три года не может получить наследство отца. Ситуацию усугубляет то, что Белькевич не оставил после себя завещания.

    К тому же, в судебный спор вмешалась женщина, которая публично заявила, что находилась с Валентином в отношениях.  

    По словам Анны, эта женщина в эфире программы «Секрет на миллион» пыталась доказать, что футболист ничего не зарабатывал и был у нее на содержании. «Другая стороны затягивает процесс — покупает людей, справки, договаривается с кем может. Но, несмотря на это, завтра состоится слушание в апелляционном суде. И суть этого спора — вовсе не спор между мной и другой женщиной. Я пытаюсь защитить в суде права родной и единственной дочери Валентина — Алины. Родители Валентина нас полностью поддерживают, они отказались от своей доли в наследстве в пользу Алины», — откровенно сообщила Седокова (орфография и пунктуация автора сохранены).

    Анна также добавила, что в этом деле она борется за справедливость, а не за деньги. Певица пообещала, что не притронется к наследству Алины, и девочка сама решит, что делать с тем, что оставил ей отец. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Анна Седокова, Алина Белькевич

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