Анна Седокова уже три года борется за наследство для старшей дочери

Не так давно Анна Седокова рассказывала о том, что ее бывший муж Максим Чернявский запрещает ей часто видеться с дочерью Моникой. А на днях певица призналась, что уже три года ведет в суде борьбу за наследство своего бывшего мужа Валентина Белькевича, которого не стало четыре года назад.

1 2 3 4 5 6 7 Анна Седокова отстаивает юридические права своей дочери Алины

Певица Анна Седокова и белорусский футболист Валентин Белькевич поженились в 2004 году. В том же году у супругов родилась дочь Алина. В 2006 году супруги расстались, а четыре года назад спортсмен скончался от тромбоэмболии.

На днях Анна Седокова призналась в своем Инстаграме, что ее дочь уже три года не может получить наследство отца. Ситуацию усугубляет то, что Белькевич не оставил после себя завещания.

К тому же, в судебный спор вмешалась женщина, которая публично заявила, что находилась с Валентином в отношениях.

По словам Анны, эта женщина в эфире программы «Секрет на миллион» пыталась доказать, что футболист ничего не зарабатывал и был у нее на содержании. «Другая стороны затягивает процесс — покупает людей, справки, договаривается с кем может. Но, несмотря на это, завтра состоится слушание в апелляционном суде. И суть этого спора — вовсе не спор между мной и другой женщиной. Я пытаюсь защитить в суде права родной и единственной дочери Валентина — Алины. Родители Валентина нас полностью поддерживают, они отказались от своей доли в наследстве в пользу Алины», — откровенно сообщила Седокова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Анна также добавила, что в этом деле она борется за справедливость, а не за деньги. Певица пообещала, что не притронется к наследству Алины, и девочка сама решит, что делать с тем, что оставил ей отец.