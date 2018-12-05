Парижский образ 89-летней бабушки Натальи Водяновой вызвал восхищение в Сети

36-летняя Наталья Водянова живет во Франции со своим супругом Антуаном Арно и пятью детьми. По случаю дня рождения своей бабушки в ноябре модель организовала семейное торжество у себя дома в Париже. Судя по всему, Лариса Гавриловна продолжает гостить у своей знаменитой внучки.
На прогулку модель надела коричневую плиссированную юбку и пальто такого же цвета. Надо сказать, что и Лариса Гавриловна свой образ тщательно продумала. Она облачилась в элегантное черное пальто и дополнила наряд шляпкой.
Пользователи Сети выразили восхищение трогательным снимком Натальи и ее бабушки: «Сколько любви в этом фото! Здоровья на долгие годы», «Видно, что ваша бабушка счастлива, что у вас все хорошо и все рядом», «Бабуля ваша — настоящая парижанка!» (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Подписчики также отметили, что Наталья Водянова очень похожа на свою родственницу. А как вы считаете, если ли между ними сходство?