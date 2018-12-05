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    Парижский образ 89-летней бабушки Натальи Водяновой вызвал восхищение в Сети

    05.12.2018
    На днях Наталья Водянова опубликовала в Инстаграме снимок со своей бабушкой Ларисой Гавриловной, сделанный во время их прогулки по Парижу. Поклонники пришли в восторг от трогательного кадра. 

    36-летняя Наталья Водянова живет во Франции со своим супругом Антуаном Арно и пятью детьми. По случаю дня рождения своей бабушки в ноябре модель организовала семейное торжество у себя дома в Париже. Судя по всему, Лариса Гавриловна продолжает гостить у своей знаменитой внучки.

    На днях Наталья опубликовала на своей странице в Инстаграме снимок, сделанный во время прогулки по столице Франции. 

    На прогулку модель надела коричневую плиссированную юбку и пальто такого же цвета. Надо сказать, что и Лариса Гавриловна свой образ тщательно продумала. Она облачилась в элегантное черное пальто и дополнила наряд шляпкой. 

    Пользователи Сети выразили восхищение трогательным снимком Натальи и ее бабушки: «Сколько любви в этом фото! Здоровья на долгие годы», «Видно, что ваша бабушка счастлива, что у вас все хорошо и все рядом», «Бабуля ваша — настоящая парижанка!» (орфография и пунктуация авторов сохранены)

    Подписчики также отметили, что Наталья Водянова очень похожа на свою родственницу. А как вы считаете, если ли между ними сходство? 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Наталья Водянова

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