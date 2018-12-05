СМИ: Александр Кержаков увез сына из города втайне от Миланы Тюльпановой

В ноябре этого года суд отклонил апелляцию Александра Кержакова и постановил, что во время бракоразводного процесса его младший сын Артемий будет жить со своей матерью Миланой Тюльпановой. Однако сам спортсмен не торопится выполнять это решение.

Весной этого года Милана Тюльпанова заявила, что они с Александром Кержаковым больше не живут вместе, а вскоре после этого призналась, что муж не дает ей видеться с сыном Артемием. Ради сохранения дружеских отношений девушка пошла на все условия спортсмена и даже отправилась лечиться от наркозависимости. Однако, когда она вернулась, Александр все еще был против ее встреч с ребенком. Тогда-то Милана и решила подать в суд заявление о разводе и определении места жительства малыша с ней.



В октябре этого года суд постановил, что во время бракоразводного процесса Артемий должен проживать с матерью, но Александр отказался выполнять это решение и подал апелляцию, которую отклонили в конце ноября. Несмотря на все аргументы спортсмена, судья все же заявил, что, пока идет процесс, малыш останется с Тюльпановой, а Кержаков должен будет выплачивать алименты.

Александр, впрочем, не торопится исполнять решение суда. Как утверждают журналисты издания StarHit Кержаков забрал Артемия и увез из Санкт-Петербурга.

«Это не для того, чтобы Милана не могла увидеться с сыном. Они уехали в гости, их пригласили, всего на четыре дня. До встречи, которая будет 7 декабря, Александр вернется. Поэтому ничего не отменяется, все договоренности будут соблюдены», — настаивает адвокат Александра.



Милана сейчас ожидает исполнительный лист, в котором должно быть зафиксировано решение суда о проживании ребенка с матерью.