СМИ: Александр Кержаков увез сына из города втайне от Миланы Тюльпановой

Весной этого года Милана Тюльпанова заявила, что они с Александром Кержаковым больше не живут вместе, а вскоре после этого призналась, что муж не дает ей видеться с сыном Артемием. Ради сохранения дружеских отношений девушка пошла на все условия спортсмена и даже отправилась лечиться от наркозависимости. Однако, когда она вернулась, Александр все еще был против ее встреч с ребенком. Тогда-то Милана и решила подать в суд заявление о разводе и определении места жительства малыша с ней.
В октябре этого года суд постановил, что во время бракоразводного процесса Артемий должен проживать с матерью, но Александр отказался выполнять это решение и подал апелляцию, которую отклонили в конце ноября. Несмотря на все аргументы спортсмена, судья все же заявил, что, пока идет процесс, малыш останется с Тюльпановой, а Кержаков должен будет выплачивать алименты.
«Это не для того, чтобы Милана не могла увидеться с сыном. Они уехали в гости, их пригласили, всего на четыре дня. До встречи, которая будет 7 декабря, Александр вернется. Поэтому ничего не отменяется, все договоренности будут соблюдены», — настаивает адвокат Александра.
Милана сейчас ожидает исполнительный лист, в котором должно быть зафиксировано решение суда о проживании ребенка с матерью.