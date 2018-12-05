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    Любовница Гуфа намекнула, что ему грозит тюремный срок, а он попросил Кети Топурию не вмешиваться

    05.12.2018
    Многие юристы обратили внимание на историю Яны Шевцовой, которая рассказала о своей первой встрече и интимных отношениях с Алексеем Долматовым. Судя по всему, девушка всерьез намерена подать в суд на рэпера. 

    На днях Яна Шевцова рассказала, что познакомилась с Алексеем Долматовым, когда ей было всего 16 лет. Более того, в своем признании девушка намекнула, что рэпер специально довел ее до бессознательного состояния, чтобы вступить с ней в интимные отношения, воспользовавшись ее беспомощностью. «До Леши у меня не было мужчин. Он воспользовался случаем и совершилось то, от чего я рыдала как будто у меня отняли часть моей жизни», — писала Яна в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

    Многие интернет-пользователи в комментариях намекнули, что с учетом возраста девушки на момент первого полового акта, она может подать на рэпера в суд. Видимо, именно так Шевцова и решила поступить.

    В инстаграм-историях девушка опубликовала фото договора об оказании юридических услуг, а также приложила комментарий адвоката.

    «Если правда, что здесь написано, то не исключено что есть два варианта развития событий. 1 вариант — сексуальные встречи девушки Яны с рэпером, происходили до ее 16-летия. В случае написания ею или ее мамой заявления в Следственный комитет, она будет опрошена и скорей всего будет возбуждено уголовное дело против москвича по ст. 134 УК РФ (Половые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Срок рэперу (реальный срок, кстати) в этом случае корячится до 4 лет. 2 вариант — сексом занималась за деньги, добровольно после 16 лет. В этом случае по ее заявлению в СК, проведении проверки, допросов и признательных показаний музыканта, могут возбудиться по ст. 240.1 УК РФ, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. И в этом случае рэпер опять же скорей всего уедет лет так до 4 на зону», — написал адвокат.

    Алексей же продолжает вести себя довольно странно. В инстаграм-историях рэпер обратился к бывшей возлюбленной, Кети Топурии, и заявил: «Хотя бы здесь, можно я сам разберусь с этой ''проблемкой'' если у меня не получится, я обращусь к тебе за помощью». Сама певица старается не комментировать всю эту неприятную историю. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Кети Топурия, Яна Шевцова, Рэпер Guf (Алексей Долматов)

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • О, боже, страсти-то какие. И как Кэти могла бы ему помочь, вот интересно? У нее в полиции все свои, что ли? Скучно, ей богу, не вырисовывается шоу, ну никак.

    • Боже,как это все уныло

    • Да скучно, была уже на шоу Малахова малолетка с обвинениями Швабрина или как там. Могли бы и поумнее пиар придумать

    • Я прям каждый день с нетерпением жду статей об этих непростых отношениях.Переживаю,если нет ни слова об этих незнакомых мне людях.(сарказм)

    • интересно, как она будет доказывать спустя два года, что имела интимную связь с Гуфом?

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