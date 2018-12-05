Любовница Гуфа намекнула, что ему грозит тюремный срок, а он попросил Кети Топурию не вмешиваться

Многие юристы обратили внимание на историю Яны Шевцовой, которая рассказала о своей первой встрече и интимных отношениях с Алексеем Долматовым. Судя по всему, девушка всерьез намерена подать в суд на рэпера.

На днях Яна Шевцова рассказала, что познакомилась с Алексеем Долматовым, когда ей было всего 16 лет. Более того, в своем признании девушка намекнула, что рэпер специально довел ее до бессознательного состояния, чтобы вступить с ней в интимные отношения, воспользовавшись ее беспомощностью. «До Леши у меня не было мужчин. Он воспользовался случаем и совершилось то, от чего я рыдала как будто у меня отняли часть моей жизни», — писала Яна в своем Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Многие интернет-пользователи в комментариях намекнули, что с учетом возраста девушки на момент первого полового акта, она может подать на рэпера в суд. Видимо, именно так Шевцова и решила поступить.

В инстаграм-историях девушка опубликовала фото договора об оказании юридических услуг, а также приложила комментарий адвоката.

«Если правда, что здесь написано, то не исключено что есть два варианта развития событий. 1 вариант — сексуальные встречи девушки Яны с рэпером, происходили до ее 16-летия. В случае написания ею или ее мамой заявления в Следственный комитет, она будет опрошена и скорей всего будет возбуждено уголовное дело против москвича по ст. 134 УК РФ (Половые сношения или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Срок рэперу (реальный срок, кстати) в этом случае корячится до 4 лет. 2 вариант — сексом занималась за деньги, добровольно после 16 лет. В этом случае по ее заявлению в СК, проведении проверки, допросов и признательных показаний музыканта, могут возбудиться по ст. 240.1 УК РФ, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего. И в этом случае рэпер опять же скорей всего уедет лет так до 4 на зону», — написал адвокат.



Алексей же продолжает вести себя довольно странно. В инстаграм-историях рэпер обратился к бывшей возлюбленной, Кети Топурии, и заявил: «Хотя бы здесь, можно я сам разберусь с этой ''проблемкой'' если у меня не получится, я обращусь к тебе за помощью». Сама певица старается не комментировать всю эту неприятную историю.