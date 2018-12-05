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    Анджелина Джоли заявила, что открыто обсуждает с детьми проблему сексуального насилия

    05.12.2018
    Анджелина Джоли старается воспитывать в своих детях здравый взгляд на сложные проблемы. Именно поэтому актриса, по ее собственному признанию, регулярно обсуждает с ними случаи сексуального насилия.
    • Анджелина Джоли
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      Анджелина Джоли призналась, что открыто говорит на тему насилия с детьми
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    В своем последнем интервью журналу Marie Claire Джоли призналась, что открыто разговаривает на тему насилия со своими детьми (их у нее шестеро): «Я говорю об этом не только с дочерьми, но и с их братьями. Эта проблема не только женская. Стать жертвами сексуальных преступлений рискуют все. Важно, чтобы в обществе находились люди, способные напомнить, что значит быть настоящим мужчиной, со здоровым отношением к женщине».

    Вот уже несколько лет актриса делает все возможное, чтобы снизить уровень насилия в зонах военных конфликтов.

    Напомним, Анджелина является посланницей Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, а в 2015 году кинозвезда открыла международный Центр по борьбе с сексуальным насилием. 

    «Выжившие женщины и мужчины, а также дети, родившиеся в результате изнасилования, часто становятся изгоями. Их отвергают и клеймят позором, а преступники остаются безнаказанными. Вот что нужно менять», — заявляет актриса.

    Тема насилия стала ярко освещаться в СМИ в 2017 году после скандала, связанного с известным продюсером Харви Вайнштейном. Жертвами его сексуальных домогательств оказались многие знаменитые женщины, которые долгие годы скрывали факт харрасмента. Среди них — киноактрисы Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и сама Анджелина Джоли. 

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
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    Роуз Макгоуэн, Гвинет Пэлтроу, Харви Вайнштейн, Анджелина Джоли, Захара Джоли-Питт, Шайло Джоли-Питт, Пакс Джоли-Питт, Мэдокс Джоли-Питт, Вивьен Джоли-Питт, Нокс Джоли-Питт

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