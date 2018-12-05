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    32-летняя Елизавета Боярская стала мамой во второй раз

    05.12.2018
    5 декабря в одной из клиник Санкт-Петербурга Елизавета Боярская родила второго сына. Об этом радостном событии сообщил брат актрисы.

    Еще несколько дней назад Елизавета Боярская выкладывала в своем Инстаграме фотографию, на которой был виден ее округлившийся живот. А уже 5 декабря актриса родила здорового мальчика. Об этом порталу 78.ru рассказал брат знаменитости Сергей Боярский.

    «Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей, и Лизу, и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней заехать, но обязательно потом», — сообщил новоиспеченный дядя.

    В семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева новорожденный малыш стал вторым ребенком. Супруги также воспитывают старшего сына Андрея, который появился на свет в 2012-м. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Михаил Боярский

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