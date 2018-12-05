32-летняя Елизавета Боярская стала мамой во второй раз

5 декабря в одной из клиник Санкт-Петербурга Елизавета Боярская родила второго сына. Об этом радостном событии сообщил брат актрисы.

1 2 3 4 5 6 Елизавета Боярская родила второго ребенка

Еще несколько дней назад Елизавета Боярская выкладывала в своем Инстаграме фотографию, на которой был виден ее округлившийся живот. А уже 5 декабря актриса родила здорового мальчика. Об этом порталу 78.ru рассказал брат знаменитости Сергей Боярский.



«Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Я ее с этим поздравляю, остальные комментарии уже у родителей. Поздравляю своих родителей, и Лизу, и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней заехать, но обязательно потом», — сообщил новоиспеченный дядя.



В семье Елизаветы Боярской и Максима Матвеева новорожденный малыш стал вторым ребенком. Супруги также воспитывают старшего сына Андрея, который появился на свет в 2012-м.

