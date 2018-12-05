Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Арест Кокорина и Мамаева продлен еще на два месяца

    05.12.2018
    5 декабря состоялось судебное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты, избившие трех человек, останутся под стражей до 8 февраля 2019-го. 

    8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В отношении футболистов было заведено уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.

    5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест спортсменов еще на два месяца. Об этом просило следствие, в то время как адвокаты Кокорина и Мамаева настаивали на том, чтобы их отпустили на свободу под залог.

    «Удовлетворить ходатайство следствия, продлить арест в отношении обвиняемых до 8 февраля 2019 года», — вынес вердикт судья Алексей Криворучко.

    Под стражей также останутся брат футболиста Кирилл Кокорин и тренер Александр Протасовицкий, участвовавшие в избиении чиновников и водителя.

    Поддержать спортсменов пришли их родственники и знакомые. В зале заседания появилась и жена Павла Мамаева Алана, несмотря на недавний скандал вокруг измен мужа.

    Перейти к обсуждению


    Текст: Анна Селезнева Фото: Getty Images, Instagram, Максим Григорьев, Алексей Иванов/ТАСС
    Теги:

    Александр Кокорин, Павел Мамаев

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.