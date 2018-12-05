Арест Кокорина и Мамаева продлен еще на два месяца

5 декабря состоялось судебное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты, избившие трех человек, останутся под стражей до 8 февраля 2019-го.

1 2 3 4 5 6 Суд продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева еще на два месяца

8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В отношении футболистов было заведено уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.



5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест спортсменов еще на два месяца. Об этом просило следствие, в то время как адвокаты Кокорина и Мамаева настаивали на том, чтобы их отпустили на свободу под залог.

«Удовлетворить ходатайство следствия, продлить арест в отношении обвиняемых до 8 февраля 2019 года», — вынес вердикт судья Алексей Криворучко.

Под стражей также останутся брат футболиста Кирилл Кокорин и тренер Александр Протасовицкий, участвовавшие в избиении чиновников и водителя.



Поддержать спортсменов пришли их родственники и знакомые. В зале заседания появилась и жена Павла Мамаева Алана, несмотря на недавний скандал вокруг измен мужа.