Арест Кокорина и Мамаева продлен еще на два месяца

8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В отношении футболистов было заведено уголовное дело, сейчас они находятся в СИЗО.
5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест спортсменов еще на два месяца. Об этом просило следствие, в то время как адвокаты Кокорина и Мамаева настаивали на том, чтобы их отпустили на свободу под залог.
Под стражей также останутся брат футболиста Кирилл Кокорин и тренер Александр Протасовицкий, участвовавшие в избиении чиновников и водителя.
Поддержать спортсменов пришли их родственники и знакомые. В зале заседания появилась и жена Павла Мамаева Алана, несмотря на недавний скандал вокруг измен мужа.