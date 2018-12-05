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    Впервые за долгое время Ивлеева опубликовала фото поцелуя с Элджеем

    05.12.2018
    Известная телеведущая и Элджей продолжают подогревать интерес публики к своим отношениям. Недавно телеведущая опубликовала новое совместное фото с возлюбленным.
    • Рэпер Элджей, Настя Ивлеева
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      Настя Ивлеева поделилась фотографией, на которой она целуется со своим парнем Элджеем
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    На днях Настя Ивлеева и ее возлюбленный Элджей опубликовали в своих Инстаграмах снимок, на котором они целуются. Под фотографией на странице рэпера телеведущая оставила комментарий: «360». Напомним, что именно ей Элджей посвятил песню с таким названием, а в ответ на это инстаграм-звезда сделала тату с символической цифрой на руке.

    Напомним, что об отношениях Насти и Леши общественность узнала в июне, когда пара опубликовала снимок, сделанный во время отдыха в Турции.

    Недавно знаменитости дали поклонникам повод считать, что они расстались.
    Однако очень скоро Ивлеева снова стала публиковать совместные снимки с бойфрендом, тем самым опровергнув чужие домыслы.

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Instagram
    Теги:

    Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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