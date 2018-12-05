Впервые за долгое время Ивлеева опубликовала фото поцелуя с Элджеем

Известная телеведущая и Элджей продолжают подогревать интерес публики к своим отношениям. Недавно телеведущая опубликовала новое совместное фото с возлюбленным.

1 2 3 4 5 6 7 Настя Ивлеева поделилась фотографией, на которой она целуется со своим парнем Элджеем

На днях Настя Ивлеева и ее возлюбленный Элджей опубликовали в своих Инстаграмах снимок, на котором они целуются. Под фотографией на странице рэпера телеведущая оставила комментарий: «360». Напомним, что именно ей Элджей посвятил песню с таким названием, а в ответ на это инстаграм-звезда сделала тату с символической цифрой на руке.

Напомним, что об отношениях Насти и Леши общественность узнала в июне, когда пара опубликовала снимок, сделанный во время отдыха в Турции.



Недавно знаменитости дали поклонникам повод считать, что они расстались.

Однако очень скоро Ивлеева снова стала публиковать совместные снимки с бойфрендом, тем самым опровергнув чужие домыслы.