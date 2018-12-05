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    Поклонники Ивана Дорна встревожены его образом в женском комбинезоне

    05.12.2018
    30-летний Иван Дорн часто удивляет своих слушателей неожиданными экспериментами в творчестве. На днях исполнитель выложил в Инстаграм фото, на котором позирует в необычном наряде. Он вызвал у подписчиков много вопросов.

    Иван Дорн, прославившийся благодаря композициям «Сыцамен» и «Бигуди», в последние годы часто шокирует своих поклонников своими новыми творческими и музыкальными решениями. 5 декабря популярный исполнитель выложил в Инстаграм фото, на котором позирует в женском комбинезоне. Такой наряд насторожил подписчиков певца и заставил их оставить множество встревоженных комментариев.

    «Где тот мужчина Ваня? Или это провокация?», «Где тот парень Дорн, который нам полюбился?», «Что с тобой, Ваня?», «Стилист, опомнись!», «Ваня, какой трэш!» — писали недоумевающие фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены).

    Голубой комбинезон с вышивкой на груди и плечах Иван дополнил причудливыми очками и кроссовками, которые надел на высокие носки. Сам певец пока никак не ответил на многочисленные вопросы подписчиков. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Иван Дорн

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Так он давным давно уже в женской одежде выступает. И в юбках выступал. Наберите в гугле Иван Дорн в юбке, будет несколько фото, и в мини, и в колготках сетчатых. А что тут удивительного-то собственно?

    • ***! Просто ему нужен пиар. Любой! ***!

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