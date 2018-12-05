Поклонники Ивана Дорна встревожены его образом в женском комбинезоне

Иван Дорн, прославившийся благодаря композициям «Сыцамен» и «Бигуди», в последние годы часто шокирует своих поклонников своими новыми творческими и музыкальными решениями. 5 декабря популярный исполнитель выложил в Инстаграм фото, на котором позирует в женском комбинезоне. Такой наряд насторожил подписчиков певца и заставил их оставить множество встревоженных комментариев.
«Где тот мужчина Ваня? Или это провокация?», «Где тот парень Дорн, который нам полюбился?», «Что с тобой, Ваня?», «Стилист, опомнись!», «Ваня, какой трэш!» — писали недоумевающие фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены).
Голубой комбинезон с вышивкой на груди и плечах Иван дополнил причудливыми очками и кроссовками, которые надел на высокие носки. Сам певец пока никак не ответил на многочисленные вопросы подписчиков.
Так он давным давно уже в женской одежде выступает. И в юбках выступал. Наберите в гугле Иван Дорн в юбке, будет несколько фото, и в мини, и в колготках сетчатых. А что тут удивительного-то собственно?