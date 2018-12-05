Поклонники Ивана Дорна встревожены его образом в женском комбинезоне

30-летний Иван Дорн часто удивляет своих слушателей неожиданными экспериментами в творчестве. На днях исполнитель выложил в Инстаграм фото, на котором позирует в необычном наряде. Он вызвал у подписчиков много вопросов.

1 2 3 4 5 6 Иван Дорн удивил подписчиков необычным нарядом

Иван Дорн, прославившийся благодаря композициям «Сыцамен» и «Бигуди», в последние годы часто шокирует своих поклонников своими новыми творческими и музыкальными решениями. 5 декабря популярный исполнитель выложил в Инстаграм фото, на котором позирует в женском комбинезоне. Такой наряд насторожил подписчиков певца и заставил их оставить множество встревоженных комментариев.



«Где тот мужчина Ваня? Или это провокация?», «Где тот парень Дорн, который нам полюбился?», «Что с тобой, Ваня?», «Стилист, опомнись!», «Ваня, какой трэш!» — писали недоумевающие фанаты (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Голубой комбинезон с вышивкой на груди и плечах Иван дополнил причудливыми очками и кроссовками, которые надел на высокие носки. Сам певец пока никак не ответил на многочисленные вопросы подписчиков.

