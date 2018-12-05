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    Елена Летучая отпраздновала свое 40-летие на съемочной площадке

    05.12.2018
    5 декабря Елене Летучей исполнилось сорок лет. В свой юбилей телеведущая не стала откладывать работу и провела день рождения на съемках. 

    Накануне своего 40-летия Елена Летучая отправилась в командировку в Китай. Там она вместе со съемочной группой работает над созданием нового шоу «Формула красоты» для канала СТС: телеведущая узнает о главных бьюти-трендах среди местных жителей.

    5 декабря, в свой день рождения, знаменитость выложила в Инстаграм фото и видео, снятые на фоне плантаций зеленого чая в городе Ханчжоу.

    «Я провожу свой день рождения в замечательной компании съемочной группы проекта, который я успела полюбить. Каждый день я узнаю столько нового, знакомлюсь с невероятными людьми, при этом имею возможность делиться свежими знаниями со зрителями», — сообщила Летучая.

    Подписчики телеведущей поспешили поздравить ее с юбилеем, не забыв отметить, что Елена выглядит гораздо моложе своего возраста. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, Legion-Media.ru
    Теги:

    Елена Летучая

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • Интересно, в ее планы входят дети?40 лет как никак.

    • Ого!!!! Я думала ей полтинник. Честное слово, без стеба! Она такая....возрастная дама, крупнотелая, очень похожа на бывшую немцова, я думала Летучая чуть старше Одинцовой, они так похожи.

    • Гость

      Интересно, в ее планы входят дети?40 лет как никак.

      У меня тот же вопрос.Думала она сразу рожать примется как замуж вышла.

    • на 1 канале шоу не пошло, теперь на СТС ошивается

    • Гость

      на 1 канале шоу не пошло, теперь на СТС ошивается

      значит, закончит на доме-2. Они все туда стекаются, нигде не прибившись.

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