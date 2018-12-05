Елена Летучая отпраздновала свое 40-летие на съемочной площадке

5 декабря Елене Летучей исполнилось сорок лет. В свой юбилей телеведущая не стала откладывать работу и провела день рождения на съемках.

1 2 3 4 5 Елена Летучая отпраздновала 40-летие на работе

Накануне своего 40-летия Елена Летучая отправилась в командировку в Китай. Там она вместе со съемочной группой работает над созданием нового шоу «Формула красоты» для канала СТС: телеведущая узнает о главных бьюти-трендах среди местных жителей.

5 декабря, в свой день рождения, знаменитость выложила в Инстаграм фото и видео, снятые на фоне плантаций зеленого чая в городе Ханчжоу.

«Я провожу свой день рождения в замечательной компании съемочной группы проекта, который я успела полюбить. Каждый день я узнаю столько нового, знакомлюсь с невероятными людьми, при этом имею возможность делиться свежими знаниями со зрителями», — сообщила Летучая.



Подписчики телеведущей поспешили поздравить ее с юбилеем, не забыв отметить, что Елена выглядит гораздо моложе своего возраста.