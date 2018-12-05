Елена Летучая отпраздновала свое 40-летие на съемочной площадке

Накануне своего 40-летия Елена Летучая отправилась в командировку в Китай. Там она вместе со съемочной группой работает над созданием нового шоу «Формула красоты» для канала СТС: телеведущая узнает о главных бьюти-трендах среди местных жителей.
«Я провожу свой день рождения в замечательной компании съемочной группы проекта, который я успела полюбить. Каждый день я узнаю столько нового, знакомлюсь с невероятными людьми, при этом имею возможность делиться свежими знаниями со зрителями», — сообщила Летучая.
Подписчики телеведущей поспешили поздравить ее с юбилеем, не забыв отметить, что Елена выглядит гораздо моложе своего возраста.