Филипп Киркоров мечтает о том, чтобы его дочь следовала жизненным принципам Аллы Пугачевой

Несколько дней назад дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отпраздновала свое семилетие. Певец выложил снимок, сделанный во время вечеринки. Под фото, на котором его наследница запечатлена в объятиях Аллы Пугачевой, он порассуждал о будущем дочери.

1 2 3 4 5 6 Филипп Киркоров мечтает о том, чтобы его дочь Алла-Виктория была похожа на Аллу Пугачеву

3 декабря Филипп Киркоров организовал шикарную вечеринку в честь седьмого дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Спустя пару дней поп-король выложил фото с праздника. В подписи под снимком, на котором запечатлена его наследница и Алла Пугачева, певец высказал свои мысли по поводу будущего девочки.



«Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой великой и роскошной женщины, которая поет. Даже если моя маленькая Алла не свяжет свою жизнь с музыкой и искусством, то достоинство, то чувство справедливости и уважения к людям, с которым идет по жизни эта женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для нее», — написал исполнитель (орфография и пунктуация автора сохранены).



Напомним, Филипп Киркоров назвал свою дочь в честь двух главных женщин в своей жизни — своей мамы Виктории и бывшей жены Аллы Пугачевой.

