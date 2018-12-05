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    Филипп Киркоров мечтает о том, чтобы его дочь следовала жизненным принципам Аллы Пугачевой

    05.12.2018
    Несколько дней назад дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория отпраздновала свое семилетие. Певец выложил снимок, сделанный во время вечеринки. Под фото, на котором его наследница запечатлена в объятиях Аллы Пугачевой, он порассуждал о будущем дочери.
    • Алла Пугачева
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      Филипп Киркоров мечтает о том, чтобы его дочь Алла-Виктория была похожа на Аллу Пугачеву
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    3 декабря Филипп Киркоров организовал шикарную вечеринку в честь седьмого дня рождения своей дочери Аллы-Виктории. Спустя пару дней поп-король выложил фото с праздника. В подписи под снимком, на котором запечатлена его наследница и Алла Пугачева, певец высказал свои мысли по поводу будущего девочки.

    «Как бы я хотел, чтобы моя Алла-Виктория выросла и жила по человеческим и жизненным принципам этой великой и роскошной женщины, которая поет. Даже если моя маленькая Алла не свяжет свою жизнь с музыкой и искусством, то достоинство, то чувство справедливости и уважения к людям, с которым идет по жизни эта женщина, в честь которой названа моя дочь, будет примером для нее», — написал исполнитель (орфография и пунктуация автора сохранены).

    Напомним, Филипп Киркоров назвал свою дочь в честь двух главных женщин в своей жизни — своей мамы Виктории и бывшей жены Аллы Пугачевой. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Starface, Persona Stars, Instagram
    Теги:

    Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Алла-Виктория Киркорова, Мартин Киркоров

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Ну Пугачева в своё время хорошо так «куралесила». Он слишком «зациклен» на ней, или это образ такой печальный рыцарь преданный одной даме сердца?

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