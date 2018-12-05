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    Младший брат Кокорина написал заявление на водителя Виталия Соловчука

    05.12.2018
    5 декабря состоялось судебное заседание по делу Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, в ходе которого стало известно, что спортсмены останутся под стражей до 8 февраля. Узнав об этом решении, младший брат нападающего «Зенита» написал в полицию заявление на одного из пострадавших.

    5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокорину, обвиненных в избиении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, еще на два месяца. В тот же день младший брат нападающего «Зенита» написал в полицию заявление на Виталия, заявив, что тот был зачинщиком драки. 

    «Первым удар нанес Соловчук, это видно на записи, этим ударом он снес Кирилла с ног, а Кирилл просто защищался и ладонью ударил в ответ. По данному факту проводится проверка», — цитирует ТАСС слова адвоката Кокорина-младшего Вячеслава Барика. 

    По его словам, Соловчук всячески оскорблял футболистов, что и послужило поводом для потасовки.

    Старший брат Кирилла Александр также сообщил, что в драке с водителем Виталием Соловчуком не участвовал. А адвокат Мамаева, в свою очередь, представил документ о том, что его подзащитный погасил ущерб перед пострадавшим. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Александр Кокорин, Павел Мамаев

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Наказали осознали ребята да блин отпустите уже!!!

    • Кирюху все бросили, даже маманька хотела выкупить только Сашика, а малой не нужен)))))))))))))))))))))))))))

    • Какие же у Кокошей рязанские ряхи...

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