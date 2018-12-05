Младший брат Кокорина написал заявление на водителя Виталия Соловчука

5 декабря состоялось судебное заседание по делу Павла Мамаева, Александра и Кирилла Кокориных, в ходе которого стало известно, что спортсмены останутся под стражей до 8 февраля. Узнав об этом решении, младший брат нападающего «Зенита» написал в полицию заявление на одного из пострадавших.

1 2 3 4 5 6 Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили арест

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокорину, обвиненных в избиении чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, еще на два месяца. В тот же день младший брат нападающего «Зенита» написал в полицию заявление на Виталия, заявив, что тот был зачинщиком драки.



«Первым удар нанес Соловчук, это видно на записи, этим ударом он снес Кирилла с ног, а Кирилл просто защищался и ладонью ударил в ответ. По данному факту проводится проверка», — цитирует ТАСС слова адвоката Кокорина-младшего Вячеслава Барика.

По его словам, Соловчук всячески оскорблял футболистов, что и послужило поводом для потасовки.

Старший брат Кирилла Александр также сообщил, что в драке с водителем Виталием Соловчуком не участвовал. А адвокат Мамаева, в свою очередь, представил документ о том, что его подзащитный погасил ущерб перед пострадавшим.