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    «Меня заставляли надевать поролоновые подкладки, чтобы выглядеть полнее»: плюс-сайз модель Лорен Фредерик раскрыла всю правду о модельном бизнесе

    06.12.2018
    Плюс-сайз модель Лорен Фредерик оказалась недостаточно полной по мнению представителей агентств. Эти и другие шокирующие подробности модельного бизнеса девушка рассказала британским СМИ. 
    Представители модельных агентств заставляли плюс-сайз модель Лорен Фредерик набирать вес
    Представители модельных агентств заставляли плюс-сайз модель Лорен Фредерик набирать вес

    27-летняя плюс-сайз модель Лорен Фредерик рассказала британскому изданию Daiky Mail, с чем ей и ее коллегам пришлось столкнуться в модельном бизнесе. Оказалось, что для этой индустрии формы Лорен были недостаточно пышными.

    «Все агентства хотели полных моделей, а я была недостаточно полной. Меня просили набрать такой вес, с которым мне было уже некомфортно. Во время съемок меня заставляли надевать поролоновые подкладки, чтобы выглядеть крупнее», — рассказала Лорен. Модель также добавила, что все время работы в агентствах чувствовала себя обманщицей. По словам Фредерик, друзья не узнавали ее на фотографиях и не верили, что это ее тело. 

    По словам инсайдера, летом этого года несколько моделей подали в суд на своих работодателей за зверское отношение к ним. По словам девушек, требования представителей агентств доходили до того, что их заставляли делать пластические операции.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram

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