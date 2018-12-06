27-летняя плюс-сайз модель Лорен Фредерик рассказала британскому изданию Daiky Mail, с чем ей и ее коллегам пришлось столкнуться в модельном бизнесе. Оказалось, что для этой индустрии формы Лорен были недостаточно пышными.
«Все агентства хотели полных моделей, а я была недостаточно полной. Меня просили набрать такой вес, с которым мне было уже некомфортно. Во время съемок меня заставляли надевать поролоновые подкладки, чтобы выглядеть крупнее», — рассказала Лорен. Модель также добавила, что все время работы в агентствах чувствовала себя обманщицей. По словам Фредерик, друзья не узнавали ее на фотографиях и не верили, что это ее тело.
По словам инсайдера, летом этого года несколько моделей подали в суд на своих работодателей за зверское отношение к ним. По словам девушек, требования представителей агентств доходили до того, что их заставляли делать пластические операции.
«Меня заставляли надевать поролоновые подкладки, чтобы выглядеть полнее»: плюс-сайз модель Лорен Фредерик раскрыла всю правду о модельном бизнесе
27-летняя плюс-сайз модель Лорен Фредерик рассказала британскому изданию Daiky Mail, с чем ей и ее коллегам пришлось столкнуться в модельном бизнесе. Оказалось, что для этой индустрии формы Лорен были недостаточно пышными.
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