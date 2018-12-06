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    Возлюбленная рэпера Face Марьяна Ро выгнала мать из дома, заявив, что та требовала слишком много денег

    06.12.2018
    На днях Марьяна Ро впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками и в новом видео рассказала о том, что происходит сейчас в ее жизни. Блогер призналась, что у нее началась настоящая депрессия. 
    • Рэпер Face (Иван Дремин)
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      Марьяна Ро заявила, что выгнала мать из своей квартиры, где живет вместе с рэпером Face
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    Раньше ролики на Youtube-канале 19-летней Марьяны Рожковой (настоящее имя Марьяны Ро) выходили с завидной регулярностью. Однако за последний год девушка стала куда более скрытной и начала реже выпускать видео, заставив всех своих поклонников искренне волноваться за нее. Долгое время Марьяна никак не реагировала на многочисленные вопросы интернет-пользователей, но недавно решила все же ответить на некоторые из них. Блогер опубликовала новое видео, в котором откровенно рассказала, что сейчас происходит в ее жизни. 

    По словам Ро, некоторое время назад ей стало плохо из-за депрессии. «У меня начались нервные срывы и панические атаки», — заявила Марьяна. 

    Также блогер ответила на слухи о проблемах в семье. «Мне кажется, я немного избаловала своих родителей. По большей части, — свою маму. Она сейчас сидит на моей шее, никем не работает, никак не зарабатывает, а могла бы. Она даже не просит меня, как это делает мой отец, а просто пишет сообщения: ''Вот, мне нечего есть''. Я могу помочь, и я помогаю, но просить так это попросту некрасиво. Да, я твоя дочь, но относиться ко мне надо как к человеку», — объяснила Марьяна, заявив, что к отцу у нее никогда не было никаких претензий, поскольку от него она хотя бы чувствует какую-то благодарность. 

    Ро не стала скрывать, что выгнала свою мать из квартиры: «Она очень некрасиво себя повела. Она две недели жила вместе со мной и моим молодым человеком (рэпер Face, — Woman.ru). Это очень неприятно, когда ты содержишь человека от и до, платишь долги в сумме не сто тысяч рублей, а два миллиона рублей, а это очень крупная сумма. А она просто не ценит этого. Я оплачиваю ее долги, целиком оплачиваю ее жизнь в другой стране, приняла ее у себя дома со своим молодым человеком, а она просто нагадила мне в душу всякими ужасными нелестными словами. Начала меня проклинать и заявлять, что я ей обязана, потому что она меня родила». Как заявила Марьяна, она не понимает, за что получает такие проклятия в свой адрес. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
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    Рэпер Face (Иван Дремин)

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Бедная девочка. Такие ***-мамаши повсеместное явление, увы. Это в России вообще популярно со стороны теток-сначала сидят на шее мужей, если разведутся-ищут не работу, а трахаля который бы содержал, а потом к детям перелазят и всю жизнь орут во всю глотку-я родила, я родила и поэтому мне все должны!!!

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