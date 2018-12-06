Возлюбленная рэпера Face Марьяна Ро выгнала мать из дома, заявив, что та требовала слишком много денег

На днях Марьяна Ро впервые за долгое время вышла на связь со своими поклонниками и в новом видео рассказала о том, что происходит сейчас в ее жизни. Блогер призналась, что у нее началась настоящая депрессия.

1 2 3 ... 8 Марьяна Ро заявила, что выгнала мать из своей квартиры, где живет вместе с рэпером Face

Раньше ролики на Youtube-канале 19-летней Марьяны Рожковой (настоящее имя Марьяны Ро) выходили с завидной регулярностью. Однако за последний год девушка стала куда более скрытной и начала реже выпускать видео, заставив всех своих поклонников искренне волноваться за нее. Долгое время Марьяна никак не реагировала на многочисленные вопросы интернет-пользователей, но недавно решила все же ответить на некоторые из них. Блогер опубликовала новое видео, в котором откровенно рассказала, что сейчас происходит в ее жизни.

По словам Ро, некоторое время назад ей стало плохо из-за депрессии. «У меня начались нервные срывы и панические атаки», — заявила Марьяна.

Также блогер ответила на слухи о проблемах в семье. «Мне кажется, я немного избаловала своих родителей. По большей части, — свою маму. Она сейчас сидит на моей шее, никем не работает, никак не зарабатывает, а могла бы. Она даже не просит меня, как это делает мой отец, а просто пишет сообщения: ''Вот, мне нечего есть''. Я могу помочь, и я помогаю, но просить так это попросту некрасиво. Да, я твоя дочь, но относиться ко мне надо как к человеку», — объяснила Марьяна, заявив, что к отцу у нее никогда не было никаких претензий, поскольку от него она хотя бы чувствует какую-то благодарность.



Ро не стала скрывать, что выгнала свою мать из квартиры: «Она очень некрасиво себя повела. Она две недели жила вместе со мной и моим молодым человеком (рэпер Face, — Woman.ru). Это очень неприятно, когда ты содержишь человека от и до, платишь долги в сумме не сто тысяч рублей, а два миллиона рублей, а это очень крупная сумма. А она просто не ценит этого. Я оплачиваю ее долги, целиком оплачиваю ее жизнь в другой стране, приняла ее у себя дома со своим молодым человеком, а она просто нагадила мне в душу всякими ужасными нелестными словами. Начала меня проклинать и заявлять, что я ей обязана, потому что она меня родила». Как заявила Марьяна, она не понимает, за что получает такие проклятия в свой адрес.