Дарья Пынзарь заявила, что завтракать в ресторане дешевле, чем готовить самой

Уже несколько месяцев Дарья Пынзарь вместе с двумя сыновьями живет в Турции. Недавно экс-участница «Дома-2» в своем микроблоге объяснила, почему предпочитает не готовить завтраки.

1 2 3 ... 8 Дарья Пынзарь рассказала о еде в Турции

С тех пор, как Дарья Пынзарь вместе с сыновьями уехала жить в Турцию, она регулярно публикует самую разную информацию об этой стране. Так, экс-участница «Дома-2» уже рассказывала о плюсах заграничного образования, о климате и даже об отношениях на расстоянии со своим мужем Сергеем. Недавно очередь дошла и до еды. В своем микроблоге Дарья призналась, что в местных ресторанах сравнительно низкие цены, а блюда довольно большие.

«Мы посчитали, что ходить на завтрак в ресторан дешевле, чем готовить его дома. Турецкий завтрак на одного человека в хорошем ресторане на берегу моря стоит 35 лир (1 лира — это около 12 наших рублей)», — поведала Пынзарь.

«На фото изображен завтрак на двоих. Но ели мы его вчетвером, и один местный кот помогал, и еще осталось», — заявила Пынзарь. Поклонники были шокированы тем количеством еды, которые было изображено на фото, опубликованном Дарьей.