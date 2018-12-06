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    Дарья Пынзарь заявила, что завтракать в ресторане дешевле, чем готовить самой

    06.12.2018
    Уже несколько месяцев Дарья Пынзарь вместе с двумя сыновьями живет в Турции. Недавно экс-участница «Дома-2» в своем микроблоге объяснила, почему предпочитает не готовить завтраки. 

    С тех пор, как Дарья Пынзарь вместе с сыновьями уехала жить в Турцию, она регулярно публикует самую разную информацию об этой стране. Так, экс-участница «Дома-2» уже рассказывала о плюсах заграничного образования, о климате и даже об отношениях на расстоянии со своим мужем Сергеем. Недавно очередь дошла и до еды. В своем микроблоге Дарья призналась, что в местных ресторанах сравнительно низкие цены, а блюда довольно большие. 

    «Мы посчитали, что ходить на завтрак в ресторан дешевле, чем готовить его дома. Турецкий завтрак на одного человека в хорошем ресторане на берегу моря стоит 35 лир (1 лира — это около 12 наших рублей)», — поведала Пынзарь. 

    «На фото изображен завтрак на двоих. Но ели мы его вчетвером, и один местный кот помогал, и еще осталось», — заявила Пынзарь. Поклонники были шокированы тем количеством еды, которые было изображено на фото, опубликованном Дарьей. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Дарья Пынзарь

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Вряд ли это порция на двоих, там четырёх взрослых людей можно накормить.
      А раздельная жизнь надолго с супругом ни к чему хорошему не приведёт. Найдёт ее Серега другую и пиши пропало.

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