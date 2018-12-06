Анна Седокова рассказала о решении суда в отношении наследства покойного отца ее старшей дочери

5 декабря Анна Седокова сообщила о том, что уже три года ведет борьбу за наследство своего экс-супруга Валентина Белькевича, умершего четыре года назад. Теперь стало известно, что у дочери певицы появилась надежда на то, что она получит часть имущества отца.

1 2 3 4 5 6 7 Анна Седокова рассказала о решении суда по поводу наследства отца ее старшей дочери

На днях 35-летняя Анна Седокова рассказала о том, что пытается через суд отстоять право своей дочери на наследство, положенное ей после смерти отца. На данный момент за квартиру в центре Киева и спортивные награды футболиста Валентина Белькевича — бывшего мужа Седоковой и отца ее старшей дочери Алины — борются его вдова Олеся и сама певица. Мужчина умер четыре года назад в возрасте 41 года от тромбоэмболии.



Алина является единственным ребенком спортсмена, а завещания он не оставил. По этой причине и начались судебные тяжбы между Анной и вдовой мужчины.

6 декабря исполнительница сообщила своим подписчикам в Инстаграме об успехах в разбирательстве.

«Сегодня апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Теперь у Алины появилась реальная надежда. Нас еще ждут судебные споры, но это означает, что сегодня мы победили в суде!» — рассказала Седокова.



Ранее певица уточняла, что ей самой не нужны деньги бывшего мужа. Она планирует предоставить дочери полную свободу в том, как она распорядится тем, что достанется ей от папы.