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    Алана Мамаева обвинила Викторию Боню в том, что та спала с ее мужем

    06.12.2018
    5 декабря было вынесено решение о том, что Павел Мамаев и Александр Кокорин проведут в СИЗО еще два месяца. Виктория Боня стала участницей ток-шоу «Прямой эфир», где публично поддержала футболистов. После этого Алана Мамаева обвинила ведущую в интимной связи со своим супругом. 

    Вчера Тверской суд Москвы продлил арест Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным. Следующее заседание было назначено на начало февраля 2019 года, а это значит, что праздничные дни футболисты проведут в СИЗО. После оглашения вердикта на телеканале «Россия 1» стартовало ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где гости, родственники, друзья и эксперты делились своим мнением о решении суда. 

    Виктория Боня, как и многие другие присутствующие, пыталась поддержать футболистов и заявляла, что они вовсе не такие плохие люди, какими их сейчас пытаются показать в прессе. Необычайный интерес ведущей к этой истории насторожил многих интернет-пользователей. 

    Одна из поклонниц Аланы Мамаевой, недавно обвинившей мужа в изменах, решила поинтересоваться у нее, зачем Виктория пришла на ток-шоу. 

    «Она с ним спала...» — коротко ответила Алана. Обстоятельства и время Мамаева уточнять не стала, вполне возможно, что это произошло еще когда Павел был не женат. 

    Теперь интернет-пользователи с нетерпением ожидают, как на это громкое обвинение ответит сама Виктория, которая почти всегда реагирует на то, что о ней говорят другие. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Павел Мамаев, Александр Кокорин, Виктория Боня, Алана Мамаева

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