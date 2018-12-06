Алана Мамаева обвинила Викторию Боню в том, что та спала с ее мужем

Вчера Тверской суд Москвы продлил арест Павлу Мамаеву, Александру и Кириллу Кокориным. Следующее заседание было назначено на начало февраля 2019 года, а это значит, что праздничные дни футболисты проведут в СИЗО. После оглашения вердикта на телеканале «Россия 1» стартовало ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», где гости, родственники, друзья и эксперты делились своим мнением о решении суда.
Виктория Боня, как и многие другие присутствующие, пыталась поддержать футболистов и заявляла, что они вовсе не такие плохие люди, какими их сейчас пытаются показать в прессе. Необычайный интерес ведущей к этой истории насторожил многих интернет-пользователей.
«Она с ним спала...» — коротко ответила Алана. Обстоятельства и время Мамаева уточнять не стала, вполне возможно, что это произошло еще когда Павел был не женат.
Теперь интернет-пользователи с нетерпением ожидают, как на это громкое обвинение ответит сама Виктория, которая почти всегда реагирует на то, что о ней говорят другие.