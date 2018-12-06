Западные СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер уже давно не живут вместе

Ирину Шейк и Брэдли Купера, воспитывающих полуторагодовалую дочь Леа, многие считают одной из самых красивых звездных пар. Тем не менее в СМИ то и дело появляется информация о том, что их союз трещит по швам.

1 2 3 4 5 6 Инсайдер сообщил о том, что Брэдли Купер и Ирина Шейк больше не живут вместе

На днях 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер сводили свою полуторагодовалую дочь Леа на встречу с Санта-Клаусом. Девочка была в восторге от волшебника, да и ее родители выглядели счастливыми. Однако, как оказалось, в отношениях модели и актера наступили трудные времена.



Инсайдер рассказал порталу Blind Gossip, что семья знаменитостей не такая идеальная, как кажется со стороны. «Они больше не живут вместе. У них есть два дома, которые располагаются недалеко друг от друга. Шейк часто видят выходящей из жилища Купера, поэтому папарацци думают, что звезды живут вместе, однако это не так», — сообщил источник.



Ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время свиданий знаменитости практически не обращают друг на друга внимания и во время романтических ужинов сидят, уткнувшись с свои смартфоны.

