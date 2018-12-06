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    Западные СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер уже давно не живут вместе

    06.12.2018
    Ирину Шейк и Брэдли Купера, воспитывающих полуторагодовалую дочь Леа, многие считают одной из самых красивых звездных пар. Тем не менее в СМИ то и дело появляется информация о том, что их союз трещит по швам. 

    На днях 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер сводили свою полуторагодовалую дочь Леа на встречу с Санта-Клаусом. Девочка была в восторге от волшебника, да и ее родители выглядели счастливыми. Однако, как оказалось, в отношениях модели и актера наступили трудные времена.

    Инсайдер рассказал порталу Blind Gossip, что семья знаменитостей не такая идеальная, как кажется со стороны. «Они больше не живут вместе. У них есть два дома, которые располагаются недалеко друг от друга. Шейк часто видят выходящей из жилища Купера, поэтому папарацци думают, что звезды живут вместе, однако это не так», — сообщил источник.

    Ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время свиданий знаменитости практически не обращают друг на друга внимания и во время романтических ужинов сидят, уткнувшись с свои смартфоны

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru
    Теги:

    Ирина Шейк, Брэдли Купер

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Почему я не удивлена?

    • Почему нет комментов: "А я так и знала они разбегуться....не смогла Ирка уберечь такого мужика...на костер ее!" ? Где волны радости и весселья?

    • А разве это был не голубой договорняк?

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