Западные СМИ: Ирина Шейк и Брэдли Купер уже давно не живут вместе

На днях 32-летняя Ирина Шейк и 43-летний Брэдли Купер сводили свою полуторагодовалую дочь Леа на встречу с Санта-Клаусом. Девочка была в восторге от волшебника, да и ее родители выглядели счастливыми. Однако, как оказалось, в отношениях модели и актера наступили трудные времена.
Инсайдер рассказал порталу Blind Gossip, что семья знаменитостей не такая идеальная, как кажется со стороны. «Они больше не живут вместе. У них есть два дома, которые располагаются недалеко друг от друга. Шейк часто видят выходящей из жилища Купера, поэтому папарацци думают, что звезды живут вместе, однако это не так», — сообщил источник.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что во время свиданий знаменитости практически не обращают друг на друга внимания и во время романтических ужинов сидят, уткнувшись с свои смартфоны.
Почему я не удивлена?