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    Раскрыто содержание предсмертной записки бывшего гражданского мужа Марины Хлебниковой

    06.12.2018
    Бывший продюсер певицы Алексей Савельев раскрыл содержание предсмертной записки покончившего с собой Антона Логинова.
    • Марина Хлебникова
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      Стало известно содержание предсмертной записки Антона Логинова, бывшего гражданского мужа Марины Хлебниковой
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    1 октября стало известно, что 51-летний Антон Логвинов, бывший гражданский муж Марины Хлебниковой, покончил жизнь самоубийством и оставил на компьютере предсмертную записку. Алексей Савельев, бывший продюсер певицы, в интервью «Экспресс — газете» поделился новыми подробностями мужчины.

    Савельев рассказал, что Логинов оставил детальные распоряжения, что нужно делать после его смерти. В письме он указал, где искать завещание, банковские счета, флешки с фонограммами, а также попросил Марину не забыть заплатить за интернет. Покойный закончил прощальное письмо словами сожаления, что певица не любила его так же сильно, как он ее.

    Напомним, что Марина Хлебникова и Антон Логинов не были официальными супругами и жили в гражданском браке до 1997 года. Потом певица неожиданно ушла к Михаилу Майданичу, от которого родила дочь Доминику. Для Антона это стало сильным ударом. Несмотря на это, он не перестал работать с певицей, по-прежнему оставался ее бас-гитаристом. После скандального развода Хлебниковой и Майданича Логинов возобновил отношения с возлюбленной. Но, по всей видимости, пара так и не обрела семейного счастья. 

    Ранее сообщалось, что смерть Антона Логинова вызвала у Марины Хлебниковой сильнейший стресс, из-за чего она была госпитализирована.

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Persona Stars
    Теги:

    Марина Хлебникова

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Ну вот, лет через 20-25 появятся два новых талантливых депутата с народной политикой.

    • А этот продюсер имеет право публично раскрывать содержание этой записки?

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