Раскрыто содержание предсмертной записки бывшего гражданского мужа Марины Хлебниковой

Бывший продюсер певицы Алексей Савельев раскрыл содержание предсмертной записки покончившего с собой Антона Логинова.

1 2 3 ... 8 Стало известно содержание предсмертной записки Антона Логинова, бывшего гражданского мужа Марины Хлебниковой

1 октября стало известно, что 51-летний Антон Логвинов, бывший гражданский муж Марины Хлебниковой, покончил жизнь самоубийством и оставил на компьютере предсмертную записку. Алексей Савельев, бывший продюсер певицы, в интервью «Экспресс — газете» поделился новыми подробностями мужчины.

Савельев рассказал, что Логинов оставил детальные распоряжения, что нужно делать после его смерти. В письме он указал, где искать завещание, банковские счета, флешки с фонограммами, а также попросил Марину не забыть заплатить за интернет. Покойный закончил прощальное письмо словами сожаления, что певица не любила его так же сильно, как он ее.

Напомним, что Марина Хлебникова и Антон Логинов не были официальными супругами и жили в гражданском браке до 1997 года. Потом певица неожиданно ушла к Михаилу Майданичу, от которого родила дочь Доминику. Для Антона это стало сильным ударом. Несмотря на это, он не перестал работать с певицей, по-прежнему оставался ее бас-гитаристом. После скандального развода Хлебниковой и Майданича Логинов возобновил отношения с возлюбленной. Но, по всей видимости, пара так и не обрела семейного счастья.

Ранее сообщалось, что смерть Антона Логинова вызвала у Марины Хлебниковой сильнейший стресс, из-за чего она была госпитализирована.