Максим Матвеев поделился первым снимком с новорожденным сыном и назвал его имя

5 декабря Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями. Счастливый молодой отец уже поблагодарил жену за сына, а также опубликовал в Инстаграме первую фотографию с ним.

1 2 3 4 5 6 7 Утром 5 декабря Елизавета Боярская родила Максиму Матвееву второго сына

На днях в семье 32-летней Елизаветы Боярской и 36-летнего Максима Матвеева произошло пополнение. В одной из клиник Санкт-Петербурга появился на свет второй сын звездной пары. Лариса Луппиан, мама Елизаветы, сообщила журналистам, что малыш родился на несколько недель раньше положенного срока. Впрочем, переживать не стоит: и мама, и новорожденный чувствуют себя прекрасно.

Бабушка признавалась, что имя для внука выбирают родители. 6 декабря стало известно, как Елизавета и Максим решили назвать мальчика.

«Урожайный нонче год. Гриша, сынище, с Днем рождения! Будь здоров! Тут у нас интересно и весело! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем!» — написал Матвеев в Инстаграме. Актер также опубликовал в соцсети первую фотографию с крохой. На снимке молодой отец с нежностью смотрит на младенца.



Помимо этого, Максим поблагодарил супругу за сына. «Лиза, спасибо за это чудо, за эту радость! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь!» — обратился артист к любимой женщине.



Сама Елизавета Боярская пока не выходит на связь с поклонниками. Актриса восстанавливается после родов и вместе с маленьким Гришей готовится к выписке, которая должна состояться со дня на день.