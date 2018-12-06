Максим Матвеев поделился первым снимком с новорожденным сыном и назвал его имя

На днях в семье 32-летней Елизаветы Боярской и 36-летнего Максима Матвеева произошло пополнение. В одной из клиник Санкт-Петербурга появился на свет второй сын звездной пары. Лариса Луппиан, мама Елизаветы, сообщила журналистам, что малыш родился на несколько недель раньше положенного срока. Впрочем, переживать не стоит: и мама, и новорожденный чувствуют себя прекрасно.
«Урожайный нонче год. Гриша, сынище, с Днем рождения! Будь здоров! Тут у нас интересно и весело! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем!» — написал Матвеев в Инстаграме. Актер также опубликовал в соцсети первую фотографию с крохой. На снимке молодой отец с нежностью смотрит на младенца.
Помимо этого, Максим поблагодарил супругу за сына. «Лиза, спасибо за это чудо, за эту радость! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь!» — обратился артист к любимой женщине.
Сама Елизавета Боярская пока не выходит на связь с поклонниками. Актриса восстанавливается после родов и вместе с маленьким Гришей готовится к выписке, которая должна состояться со дня на день.