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    Максим Матвеев поделился первым снимком с новорожденным сыном и назвал его имя

    06.12.2018
    5 декабря Елизавета Боярская и Максим Матвеев во второй раз стали родителями. Счастливый молодой отец уже поблагодарил жену за сына, а также опубликовал в Инстаграме первую фотографию с ним.

    На днях в семье 32-летней Елизаветы Боярской и 36-летнего Максима Матвеева произошло пополнение. В одной из клиник Санкт-Петербурга появился на свет второй сын звездной пары. Лариса Луппиан, мама Елизаветы, сообщила журналистам, что малыш родился на несколько недель раньше положенного срока. Впрочем, переживать не стоит: и мама, и новорожденный чувствуют себя прекрасно.

    Бабушка признавалась, что имя для внука выбирают родители. 6 декабря стало известно, как Елизавета и Максим решили назвать мальчика.

    «Урожайный нонче год. Гриша, сынище, с Днем рождения! Будь здоров! Тут у нас интересно и весело! Компания у тебя отличная, так что не заскучаем!» — написал Матвеев в Инстаграме. Актер также опубликовал в соцсети первую фотографию с крохой. На снимке молодой отец с нежностью смотрит на младенца.

    Помимо этого, Максим поблагодарил супругу за сына. «Лиза, спасибо за это чудо, за эту радость! Ты моя умница, моя героиня, моя любовь!» — обратился артист к любимой женщине.

    Сама Елизавета Боярская пока не выходит на связь с поклонниками. Актриса восстанавливается после родов и вместе с маленьким Гришей готовится к выписке, которая должна состояться со дня на день.  

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    Текст: Алиса Орехова Фото: Instagram/@tarasovm
    Теги:

    Елизавета Боярская, Максим Матвеев

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    Комментарии (8) Добавить комментарий
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    • Какие они классные! От души поздравляю!

    • Милота!!!))

    • Кому это надо. Быстрее народу сообщать. Король и королева. Да сами радуйтесь...у всех свои дети ..Ваши дети кроме вас никому не нужны!

    • Не успела родить,так быстрее вываливать фото. Уважения не вызывают,напоминают ещё одну счастливую пару. Этими счастливыми селфи и фото для народа запечатывают собственные дыры в душе.

    • Гость

      Кому это надо. Быстрее народу сообщать. Король и королева. Да сами радуйтесь...у всех свои дети ..Ваши дети кроме вас никому не нужны!

      Ну Вам же это надо))))

    • А что не Теодор, Марк, Макар, Архип, Елисей? Неинтересно! Ждем Регинкины выкрутасы...

    • Молодцы. Рада за них. Счастья, здоровья и любви им.

    • Гость

      Не успела родить,так быстрее вываливать фото. Уважения не вызывают,напоминают ещё одну счастливую пару. Этими счастливыми селфи и фото для народа запечатывают собственные дыры в душе.

      Ну эта пара в отличии от многих здесь примелькавшихся-так сильно во все дыры не лезли. Максим как актёр нравится, Лиза нет. Но они больше настоящие чем Решетовы,Самойловым,Тимати и прочие

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