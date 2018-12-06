«Мы ищем девушек с естественными лицами»: Максим Фадеев озвучил требования к внешности будущих солисток группы Serebro

В конце ноября стало известно о распаде группы Serebro. Максим Фадеев заявил о своем намерении полностью обновить состав. Пока на просторах Инстаграма вовсю идет кастинг, продюсер герлз-бэнда решил ужесточить условия для конкурсанток.



1 2 3 ... 8 Максим Фадеев ужесточил условия для участниц кастинга

В октябре главная солистка трио Ольга Серябкина объявила о том, что спустя 12 лет работы в коллективе приняла решение покинуть его. После этого и другие участницы группы, Татьяна Моргунова и Катя Кищук, сообщили о своем уходе. Продюсер коллектива Максим Фадеев объявил о кастинге в новый состав.



«С сегодняшнего дня начинается официальный кастинг в Serebro. Выкладывайте видео продолжительностью в одну минуту с исполнением любой песни. Под постом укажите фамилию, имя, возраст и рост. Я буду отсматривать ваши заявки», — написал Фадеев (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Просмотрев несколько сотен видеороликов конкурсанток, продюсер возмутился количеством девушек с пластическими операциями.

На своей странице в Инстаграме он опубликовал видео, в котором попросил не принимать участие в кастинге девушек с накачанными губами и увеличенной грудью. «Девочки, родненькие, лапочки. Пожалуйста, не присылайте нам больше записи те, у кого есть накачанные губы, накачанная грудь, переделанные лица, носы. Нам это не нужно, мы ищем естественных девочек с естественными лицами. Я вообще не понимаю, зачем вы это делаете? Это же не нравится мужчинам, для кого вы это делаете? Не присылайте нам больше губы. Присылайте голоса и таланты», — обратился к девушкам Фадеев.



Сейчас в кастинге принимают участие более 20 тысяч девушек. Более того, к Фадееву обратились также представители музыкальных лейблов из Италии, Франции и Испании с просьбой рассмотреть кандидатуры их артистов.

