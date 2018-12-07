Рэпер Хаски и его жена ждут первенца

25-летний рэпер Хаски тщательно скрывает подробности личной жизни от фанатов и журналистов. Тем не менее на днях стало известно, что музыкант скоро станет отцом. Уже через несколько месяцев его жена Алина Насибуллина родит первенца.

1 2 3 ... 8 Рэпер Хаски и его жена Алина Насибуллина скоро станут родителями

Один из самых обсуждаемых российских хип-хоп-исполнителей Хаски предпочитает не афишировать детали личной жизни. Летом прошлого года Дмитрий Кузнецов, а именно так на самом деле зовут музыканта, женился на своей возлюбленной, выпускнице Школы-студии МХАТ Алине Насибуллиной. Рэпер и актриса надеялись скрыть эту информацию от общественности, но журналистам все же удалось узнать о свадьбе.

На днях же выяснилось, что 28-летняя знаменитость через несколько месяцев родит супругу малыша.

Сама Алина, разумеется, никак не комментирует интересное положение. Однако этот факт уже бессмысленно отрицать. Недавно актриса появилась на московской премьере картины «Хрусталь», в которой сыграла главную роль, в наряде свободного кроя, только подчеркнувшем ее заметно округлившийся живот. Когда именно первенец Алины и Дмитрия появится на свет, пока неизвестно.