Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Рэпер Хаски и его жена ждут первенца

    07.12.2018
    25-летний рэпер Хаски тщательно скрывает подробности личной жизни от фанатов и журналистов. Тем не менее на днях стало известно, что музыкант скоро станет отцом. Уже через несколько месяцев его жена Алина Насибуллина родит первенца.

    Один из самых обсуждаемых российских хип-хоп-исполнителей Хаски предпочитает не афишировать детали личной жизни. Летом прошлого года Дмитрий Кузнецов, а именно так на самом деле зовут музыканта, женился на своей возлюбленной, выпускнице Школы-студии МХАТ Алине Насибуллиной. Рэпер и актриса надеялись скрыть эту информацию от общественности, но журналистам все же удалось узнать о свадьбе.

    На днях же выяснилось, что 28-летняя знаменитость через несколько месяцев родит супругу малыша.

    Сама Алина, разумеется, никак не комментирует интересное положение. Однако этот факт уже бессмысленно отрицать. Недавно актриса появилась на московской премьере картины «Хрусталь», в которой сыграла главную роль, в наряде свободного кроя, только подчеркнувшем ее заметно округлившийся живот. Когда именно первенец Алины и Дмитрия появится на свет, пока неизвестно.    

    Перейти к обсуждению 1


    Текст: Алиса Орехова Фото: Persona Stars, Instagram
    Теги:

    Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов)

    Реклама

    Комментарии (1) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • ***, бедный Хаски жил-не тужил, писал свою музыку - нет, теперь покоя нет, уже и до жены доколебались!!!

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 178

    Новое за неделю

    11 новых тем

    Популярное за неделю

    11 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.