Рэпер Хаски и его жена ждут первенца

Один из самых обсуждаемых российских хип-хоп-исполнителей Хаски предпочитает не афишировать детали личной жизни. Летом прошлого года Дмитрий Кузнецов, а именно так на самом деле зовут музыканта, женился на своей возлюбленной, выпускнице Школы-студии МХАТ Алине Насибуллиной. Рэпер и актриса надеялись скрыть эту информацию от общественности, но журналистам все же удалось узнать о свадьбе.
Сама Алина, разумеется, никак не комментирует интересное положение. Однако этот факт уже бессмысленно отрицать. Недавно актриса появилась на московской премьере картины «Хрусталь», в которой сыграла главную роль, в наряде свободного кроя, только подчеркнувшем ее заметно округлившийся живот. Когда именно первенец Алины и Дмитрия появится на свет, пока неизвестно.