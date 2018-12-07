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    Племянник Меган Маркл обвиняет отца и тетю за то, что давая интервью, они разбогатели за счет знаменитой родственницы

    07.12.2018
    Племянник Меган Маркл, 26-летний Тайлер Дули, признался, что ему стыдно за своего отца Томаса Маркла-младшего и тетю Саманту. По  его словам, родственники наживаются на герцогине и даже не пытаются наладить с ней отношения.
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      Племянник Меган Маркл обвинил отца и тетю за то, что они наживаются на герцогине
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    На днях племянник Меган Маркл, 26-летний Тайлер Дули, стал гостем шоу «Королевский мир» (The Royal World) на канале MTV. В студии программы он сообщил, что не имеет никакого отношения к тем скандальным интервью, которые ранее давали его тетя Саманта и отец Томас Маркл-младший.

    «Мой отец и тетя Саманта продали моего деда, продали мою семью, продали Меган. С этим было трудно справиться, потому что раньше мы были сплоченной семьей», — признался Тайлер. Племянник герцогини также добавил, что сейчас он общается только со своей мамой, братом и дедушкой, о котором рассказал отдельно: «Он очень добрый человек. Не знаю, почему в прессе его показывают таким плохим. Он очень любит Меган и всегда все делал для нее».

    По словам Дули, последний раз он виделся с Меган почти три года назад. Сейчас он мечтает увидеть свою тетю и лично поздравить ее и принца Гарри с  грядущим пополнением в семье.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Getty Images, Legion-Media.ru
    Теги:

    Принц Гарри, Меган Маркл

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