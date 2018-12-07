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    Ксения Собчак вспомнила, как ее избил возлюбленный

    07.12.2018
    На днях Ксения Собчак стала участницей круглого стола, который был посвящен теме домашнего насилия. В прямом эфире медиадива призналась, что однажды ее избил близкий человек.

    Ксения Собчак довольно много времени уделяет проблемам женщин в России. Например, недавно она вместе с Ириной Горбачевой и Анной Ривиной (директор центра «Насилию.нет») провела прямой эфир в «Одноклассниках» в рамках международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин». Ксения призналась, что один из ее экс-возлюбленных поднял на нее руку. 

    «Это было много лет назад. Я отдыхала на Западе со своим молодым человеком. У нас случилась ссора в машине, и он начал меня бить», — вспомнила Собчак. 

    «Я выбежала и стала стучаться в двери. Меня пустила какая-то женщина. После полиция приехала сама, хотя я не звонила. Там закон устроен таким образом, что нельзя отозвать дело. Все выносится на уровень государства. Есть свидетели, и нет хода назад», — объяснила медиадива. По мнению Ксении, мужчина, который поднимает руку на свою женщину, должен нести за это самое строгое наказание. А женщины не должны «с достоинством переносить побои», а обращаться в полицию. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, Persona Stars
    Теги:

    Ксения Собчак

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • И кто же это был? И в какой именно стране дело было? Чем закончилось? Судом, конечно? Какой был приговор? Ксения Анатольевна не откажите в любезности, уж если сами начали рассказывать, дайте чуть больше информации, плиз. Угнетенная женская общественность непременно должна знать имя злодея и какое наказание он понес за избиение дамы на благословенном Западе. С нетерпением ждем подробностей.

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