Ксения Собчак вспомнила, как ее избил возлюбленный

На днях Ксения Собчак стала участницей круглого стола, который был посвящен теме домашнего насилия. В прямом эфире медиадива призналась, что однажды ее избил близкий человек.

1 2 3 ... 8 Ксения Собчак призналась, что один из ее экс-возлюбленных ее избил

Ксения Собчак довольно много времени уделяет проблемам женщин в России. Например, недавно она вместе с Ириной Горбачевой и Анной Ривиной (директор центра «Насилию.нет») провела прямой эфир в «Одноклассниках» в рамках международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин». Ксения призналась, что один из ее экс-возлюбленных поднял на нее руку.

«Это было много лет назад. Я отдыхала на Западе со своим молодым человеком. У нас случилась ссора в машине, и он начал меня бить», — вспомнила Собчак.

«Я выбежала и стала стучаться в двери. Меня пустила какая-то женщина. После полиция приехала сама, хотя я не звонила. Там закон устроен таким образом, что нельзя отозвать дело. Все выносится на уровень государства. Есть свидетели, и нет хода назад», — объяснила медиадива. По мнению Ксении, мужчина, который поднимает руку на свою женщину, должен нести за это самое строгое наказание. А женщины не должны «с достоинством переносить побои», а обращаться в полицию.