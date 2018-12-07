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    «Особенная» дочь Светланы Зейналовой дебютировала на сцене

    07.12.2018
    На днях Светлана Зейналова в своем микроблоге опубликовала ролик, на котором вместе со своей «особенной» дочерью Александрой спели на сцене. Интернет-пользователям понравилось выступление телеведущей и ее наследницы. 

    После развода с мужем Алексеем Глазатовым Светлана Зейналова больше пяти лет одна воспитывала дочь Александру, больную аутизмом. В своем Инстаграме и различных интервью телеведущая довольно часто рассказывает об успехах девочки, которая, как отмечают интернет-пользователи, растет талантливой и одаренной. Например, она уже принимала участие в фотосессии вместе со своей матерью, а недавно выступила на сцене. 

    «Сегодня состоялся дебют двух больших артистов — Саши и меня. Мы пели в Vegas Крокусе на детском благотворительном вечере», — написала Зейналова в своем Инстаграме. 

    «Нам предложили — мы не смогли отказаться. Пели как умели. Очень волновались. Съемка любительская — у Няни от волнения руки тряслись. Но мы это сделали!» — добавила Светлана. В конце своего поста телеведущая в шутку заявила, что скоро они вместе с дочерью будут давать концерты в Олимпийском и на других крупных мировых площадках. 

    Подписчики Светланы были в восторге от ее выступления с дочерью и посоветовали чаще выкладывать видео с девочкой. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Светлана Зейналова

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Дожили, теперь и особенных будут на сцену пропихивать)) Дайте нам отдохнуть, уважаемые "звезды"))) Мы еще нормальных то не всех переварить успели)))

    • А почему аутистов нельзя называть аутистами?))

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