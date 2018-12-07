«Особенная» дочь Светланы Зейналовой дебютировала на сцене

На днях Светлана Зейналова в своем микроблоге опубликовала ролик, на котором вместе со своей «особенной» дочерью Александрой спели на сцене. Интернет-пользователям понравилось выступление телеведущей и ее наследницы.

1 2 3 4 5 6 7 Светлана Зейналова поделилась новым видео со своей особенной дочерью

После развода с мужем Алексеем Глазатовым Светлана Зейналова больше пяти лет одна воспитывала дочь Александру, больную аутизмом. В своем Инстаграме и различных интервью телеведущая довольно часто рассказывает об успехах девочки, которая, как отмечают интернет-пользователи, растет талантливой и одаренной. Например, она уже принимала участие в фотосессии вместе со своей матерью, а недавно выступила на сцене.

«Сегодня состоялся дебют двух больших артистов — Саши и меня. Мы пели в Vegas Крокусе на детском благотворительном вечере», — написала Зейналова в своем Инстаграме.

«Нам предложили — мы не смогли отказаться. Пели как умели. Очень волновались. Съемка любительская — у Няни от волнения руки тряслись. Но мы это сделали!» — добавила Светлана. В конце своего поста телеведущая в шутку заявила, что скоро они вместе с дочерью будут давать концерты в Олимпийском и на других крупных мировых площадках.



Подписчики Светланы были в восторге от ее выступления с дочерью и посоветовали чаще выкладывать видео с девочкой.