Мальчик так переволновался при виде Елизаветы II, что уполз от нее

На днях Елизавета II посетила благотворительный центр Томаса Корана. Среди встречающих королеву был маленький мальчик, который так растерялся, что уполз к выходу!

1 2 3 4 5 6 7 Елизавета II посетила новый центр для детей, названный в ее честь

Встреча с королевой может быть чрезвычайно волнующей, а возможно, даже пугающей. В минувшую среду Елизавета II посетила благотворительную организацию Томаса Корана в Лондоне, где открылся новый центр для детей, названный в ее честь. Королеву встретили гости, среди которых особенно отличился 9-летний мальчик Нотан Грант. Он был настолько поражен встречей с Елизаветой II, что во время знакомства тотчас опустился на пол и уполз от нее к выходу из зала. Как только смущенный ребенок добрался до двери, он обернулся и крикнул: «Пока!». Приемные родители Нотана не растерялись и объяснили, что так малыш проявил изумление от встречи с монархиней.

Бабушка принцев Уильяма и Гарри лишь улыбнулась и продолжила приветствовать других людей. А вот Восьмилетний Льюис, который, как и беглец Нотан, присутствовал на встрече со своими приемными родителями, не растерялся и попросил королеву назвать любимую страну из тех, что она посетила. Елизавета II так и не смогла выделить единственную.



Затем королева Великобритании отправилась помогать детям украшать рождественскую елку во дворе. Принимал ли участие в этом Натан, остается загадкой.