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    Лера Кудрявцева: «Жена Валерия Гаркалина помогла ему восстановиться после инфаркта, однако из-за переживаний за мужа через год умерла сама»

    07.12.2018
    8 декабря гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ станет народный артист России Валерий Гаркалин. В еженедельной колонке для Woman.ru ведущая шоу Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от встречи с героем.
    Валерий Гаркалин
    Валерий Гаркалин стал новым гостем программы «Секрет на миллион»

    Валерий Гаркалин в свои 64 года прекрасно выглядит, однако здоровье, увы, его иногда подводит. Так, недавно он пережил кому, из которой ему удалось выйти и довольно быстро восстановиться. А 10 лет назад Гаркалин перенес два инфаркта, один за другим, и едва не отправился на тот свет.

    Врачи, разумеется, сделали все, чтобы спасти народного артиста. Однако если бы не жена Екатерина, Валерий едва ли смог бы вернуться к жизни. Именно она, любимая женщина, постоянно дежурила у постели мужа и убеждала его, что все наладится. Екатерина оказалась права — Гаркалин не просто выздоровел, но и вернулся к работе.

    Однако переживания за мужа серьезно подкосили здоровье самой Екатерины, и всего через год ее не стало.

    Без Екатерины жизнь казалась ему пустой и бессмысленной. Вместе с женой (не десятой по счету, как это часто бывает у актеров, а единственной, родной) актер потерял часть своей души...

    Несмотря на то, что Гаркалин в годах, на харизматичного артиста женщины как заглядывались, так и продолжают заглядываться.

    Актриса Татьяна Васильева, например, честно признается, что в молодости испытывала к Гаркалину романтические чувства. Однако увести его из семьи так и не смогла.

    К счастью, Валерий не одинок — у него есть дочь Ника и внук Тимофей. Дедушка души не чает в мальчике и признается, что просто обожает мальчугана. Семья ежедневно дарит Гаркалину смысл жизни, и он продолжает неутомимо работать, чтобы баловать своих самых близких людей.

    Несмотря на все перенесенные испытания, Гаркалин остается светлым человеком. Он понимает, что в мире нет ничего вечного и ценит каждую секунду, проведенную на сцене, с семьей или друзьями.

    Валерий Гаркалин был со мной очень откровенен, однако я знала, что самая главная тайна, секрет на миллион, заставит актера понервничать. То, что нашей команде удалось узнать о Валерии, удивило даже меня. Отважится ли артист раскрыть это секрет? Или же решит, что время еще не пришло? Смотрите «Секрет на миллион» и все сами увидите и услышите.

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    Текст: Лера Кудрявцева Фото: Пресс-служба НТВ
    Теги:

    Лера Кудрявцева, Колонка Леры Кудрявцевой для Woman.ru

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Почему у Леры Кудрявцевой всегда такие кривые анонсы выпусков? Будто заходишь на сайт 12 летней блогерши. Слог никакой

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