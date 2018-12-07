Лера Кудрявцева: «Жена Валерия Гаркалина помогла ему восстановиться после инфаркта, однако из-за переживаний за мужа через год умерла сама»

8 декабря гостем программы «Секрет на миллион» на НТВ станет народный артист России Валерий Гаркалин. В еженедельной колонке для Woman.ru ведущая шоу Лера Кудрявцева поделилась своими впечатлениями от встречи с героем.

Валерий Гаркалин стал новым гостем программы «Секрет на миллион»

Валерий Гаркалин в свои 64 года прекрасно выглядит, однако здоровье, увы, его иногда подводит. Так, недавно он пережил кому, из которой ему удалось выйти и довольно быстро восстановиться. А 10 лет назад Гаркалин перенес два инфаркта, один за другим, и едва не отправился на тот свет.



Врачи, разумеется, сделали все, чтобы спасти народного артиста. Однако если бы не жена Екатерина, Валерий едва ли смог бы вернуться к жизни. Именно она, любимая женщина, постоянно дежурила у постели мужа и убеждала его, что все наладится. Екатерина оказалась права — Гаркалин не просто выздоровел, но и вернулся к работе.

Однако переживания за мужа серьезно подкосили здоровье самой Екатерины, и всего через год ее не стало.

Без Екатерины жизнь казалась ему пустой и бессмысленной. Вместе с женой (не десятой по счету, как это часто бывает у актеров, а единственной, родной) актер потерял часть своей души...



Несмотря на то, что Гаркалин в годах, на харизматичного артиста женщины как заглядывались, так и продолжают заглядываться.



Актриса Татьяна Васильева, например, честно признается, что в молодости испытывала к Гаркалину романтические чувства. Однако увести его из семьи так и не смогла.

К счастью, Валерий не одинок — у него есть дочь Ника и внук Тимофей. Дедушка души не чает в мальчике и признается, что просто обожает мальчугана. Семья ежедневно дарит Гаркалину смысл жизни, и он продолжает неутомимо работать, чтобы баловать своих самых близких людей.

Несмотря на все перенесенные испытания, Гаркалин остается светлым человеком. Он понимает, что в мире нет ничего вечного и ценит каждую секунду, проведенную на сцене, с семьей или друзьями.

Валерий Гаркалин был со мной очень откровенен, однако я знала, что самая главная тайна, секрет на миллион, заставит актера понервничать. То, что нашей команде удалось узнать о Валерии, удивило даже меня. Отважится ли артист раскрыть это секрет? Или же решит, что время еще не пришло? Смотрите «Секрет на миллион» и все сами увидите и услышите.