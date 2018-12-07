В Сети появился тизер последнего сезона «Игры Престолов»

На официальном YouTube-канале сериала «Игра престолов» появился тизер восьмого сезона. В ролике анонсирована финальная битва, которой должен закончиться сериал.







Американский телеканал HBO опубликовал 54-секундный тизер восьмого сезона сериала «Игра Престолов», который станет последним. Персонажей в ролике нет, зато есть надвигающиеся друг на друга лед и пламя. Они поглощают фигуры лютоволка, дракона и льва. Описание к видео гласит, что премьера назначена на апрель 2019 года.



Известно, что финальный сезон культового телесериала будет состоять всего из шести серий, а сами съемки проходят в Исландии.



«Игра Престолов» снята по циклу романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Недавно писатель сообщил, что работает над новой книгой «Огонь и кровь». Действия произведения будут разворачиваться за несколько сотен лет до событий в «Песне...».

