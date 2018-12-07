Американский телеканал HBO опубликовал 54-секундный тизер восьмого сезона сериала «Игра Престолов», который станет последним. Персонажей в ролике нет, зато есть надвигающиеся друг на друга лед и пламя. Они поглощают фигуры лютоволка, дракона и льва. Описание к видео гласит, что премьера назначена на апрель 2019 года.
Известно, что финальный сезон культового телесериала будет состоять всего из шести серий, а сами съемки проходят в Исландии.
«Игра Престолов» снята по циклу романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Недавно писатель сообщил, что работает над новой книгой «Огонь и кровь». Действия произведения будут разворачиваться за несколько сотен лет до событий в «Песне...».
В Сети появился тизер последнего сезона «Игры Престолов»
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