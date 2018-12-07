Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Японка Рика Кихира побила мировой рекорд Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере

    07.12.2018
    Фигуристка из Японии Рика Кихира победила в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере. Шестнадцатилетняя спортсменка побила мировой рекорд Алины Загитовой. 
    • 1 2 3 ...8
      Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере
      Смотреть галерею

    Рика Кихира, 16-летняя спортсменка из Японии, установила новый мировой рекорд в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. За свое выступление в короткой программе фигуристка получила 82,51 балла и таким образом побила рекорд Алины Загитовой (80,7 баллов), поставленный на этапе Гран-при в Москве.

    Победительница из Японии стала первой девушкой в истории фигурного катания, которой удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.
     
    Олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой досталось второе место.
    «Сегодня я была чуть-чуть зажата. Из-за этого не получилось сделать все по максимуму. Но я довольна тем, что смогла собраться. Скованность присутствовала из-за того, что я нервничала. Это все идет от головы. Было много мыслей, как надо сделать хорошо, — а надо просто идти и делать», — сообщила российская фигуристка порталу RT.

    Призовое третье место заняла еще одна россиянка, чемпионка мира 2015 года 21-летняя Елизавета Туктамышева. 

    Перейти к обсуждению 1


    Текст: Алиса Карпенко Фото: Getty Images, Legion-Media.ru, East News
    Теги:

    Алина Загитова

    Реклама

    Комментарии (1) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • На фига нам "Пламя и кровь", пусть "Ветра зимы" допишет.

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 178

    Новое за неделю

    11 новых тем

    Популярное за неделю

    11 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.