Японка Рика Кихира побила мировой рекорд Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере

Фигуристка из Японии Рика Кихира победила в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере. Шестнадцатилетняя спортсменка побила мировой рекорд Алины Загитовой.

1 2 3 ... 8 Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере

Рика Кихира, 16-летняя спортсменка из Японии, установила новый мировой рекорд в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. За свое выступление в короткой программе фигуристка получила 82,51 балла и таким образом побила рекорд Алины Загитовой (80,7 баллов), поставленный на этапе Гран-при в Москве.



Победительница из Японии стала первой девушкой в истории фигурного катания, которой удалось исполнить каскад из тройного акселя и тройного тулупа на соревнованиях.



Олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой досталось второе место.

«Сегодня я была чуть-чуть зажата. Из-за этого не получилось сделать все по максимуму. Но я довольна тем, что смогла собраться. Скованность присутствовала из-за того, что я нервничала. Это все идет от головы. Было много мыслей, как надо сделать хорошо, — а надо просто идти и делать», — сообщила российская фигуристка порталу RT.



Призовое третье место заняла еще одна россиянка, чемпионка мира 2015 года 21-летняя Елизавета Туктамышева.

