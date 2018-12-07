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    Влад Топалов забрал Регину Тодоренко с сыном из роддома

    07.12.2018
    5 декабря супруга Влада Топалова Регина Тодоренко родила первенца. На днях стало известно, что счастливый отец забрал молодую маму с сыном из роддома. 
    • Влад Топалов, Регина Тодоренко
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      Новоиспеченные родители Регина Тодоренко и Влад Топалов вместе с малышом отправились домой
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    Не так давно 28-летняя Регина Тодоренко и 33-летний Влад Топалов стали родителями. Их сын родился в одной из столичных клиник 5 декабря. Об этом новоиспеченный отец сообщил изданию People Talk. 

    Как сообщает портал Super.ru, на днях певец забрал супругу с новорожденным сыном из роддома. Молодые родители не стали устраивать шумную выписку с толпой родственников, аниматорами, шариками и камерами. Вместо этого они в сопровождении помощницы достаточно скромно покинули перинатальный центр.

    Пока ни Влад, ни Регина не сообщили своим поклонникам о том, что стали родителями. Более того, по словам издания, в роддоме Тодоренко числилась под другой фамилией. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram, Super.ru
    Теги:

    Влад Топалов, Регина Тодоренко

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