Виктория Исакова впервые показала лицо своей дочери

42-летняя Виктория Исакова и 62-летний Юрий Мороз женаты уже 15 лет. Звездная пара не любит распространяться о своей личной жизни. О том, что у актрисы и режиссера есть дочь, поклонники узнали совсем недавно.
Пару месяцев назад Исакова сообщила в интервью журналу ОK!. о своем материнстве: «Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы ей демонстрируем. Стараюсь ответственно относиться к тому, что все закладывается с детства».
В этот раз Виктория поделилась снимком, на котором ее поклонники наконец увидели, как выглядит ее наследница.
«Какой у вас размер обуви? Подойдет любой от 35 до 42. Главное, чтобы было красиво», — подписала кадр знаменитость. На данный момент ни имя, ни возраст девочки не известны.