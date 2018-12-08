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    Виктория Исакова впервые показала лицо своей дочери

    08.12.2018
    Недавно стало известно, что у звезды сериала «Оттепель» Виктории Исаковой и ее мужа Юрия Мороза есть маленькая дочь. На днях актриса позволила подписчикам увидеть, как выглядит девочка.

    42-летняя Виктория Исакова и 62-летний Юрий Мороз женаты уже 15 лет. Звездная пара не любит распространяться о своей личной жизни.  О том, что у актрисы и режиссера есть дочь, поклонники узнали совсем недавно.

    Пару месяцев назад Исакова сообщила в интервью журналу ОK!. о своем материнстве: «Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы ей демонстрируем. Стараюсь ответственно относиться к тому, что все закладывается с детства».

    Однажды актриса уже выкладывала фото с дочкой, однако там девочка была запечатлена со спины.

    В этот раз Виктория поделилась снимком, на котором ее поклонники наконец увидели, как выглядит ее наследница.

    «Какой у вас размер обуви? Подойдет любой от 35 до 42. Главное, чтобы было красиво», — подписала кадр знаменитость. На данный момент ни имя, ни возраст девочки не известны.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Виктория Исакова, Юрий Мороз

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • Очень приятная семья- редкое явление)

    • Вперлась она кому-то вместе со своей дочкой.Кто это вообще?

    • С каких пор попытка поцеловать стала расцениваться как сексуальное домогательство? Ну насмешила

    • Гость

      Вперлась она кому-то вместе со своей дочкой.Кто это вообще?

      Полностью согласна.

    • Гость

      Вперлась она кому-то вместе со своей дочкой.Кто это вообще?

      Она хороша что актриса, а вы наверно поклонники Бузовой вот и не знаете

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