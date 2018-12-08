Виктория Исакова впервые показала лицо своей дочери

Недавно стало известно, что у звезды сериала «Оттепель» Виктории Исаковой и ее мужа Юрия Мороза есть маленькая дочь. На днях актриса позволила подписчикам увидеть, как выглядит девочка.

1 2 3 4 5 6 Виктория Исакова поделилась с подписчиками фотографией дочери

42-летняя Виктория Исакова и 62-летний Юрий Мороз женаты уже 15 лет. Звездная пара не любит распространяться о своей личной жизни. О том, что у актрисы и режиссера есть дочь, поклонники узнали совсем недавно.



Пару месяцев назад Исакова сообщила в интервью журналу ОK!. о своем материнстве: «Я, как мама маленькой дочери, часто думаю, как нужно воспитывать ребенка, какие ролевые модели мы ей демонстрируем. Стараюсь ответственно относиться к тому, что все закладывается с детства».

Однажды актриса уже выкладывала фото с дочкой, однако там девочка была запечатлена со спины.

В этот раз Виктория поделилась снимком, на котором ее поклонники наконец увидели, как выглядит ее наследница.



«Какой у вас размер обуви? Подойдет любой от 35 до 42. Главное, чтобы было красиво», — подписала кадр знаменитость. На данный момент ни имя, ни возраст девочки не известны.