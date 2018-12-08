Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев рассказал о том, что нашел новую любовь

    08.12.2018
    Денис Лебедев, который еще недавно клялся в любви Ольге Бузовой, поделился с подписчиками новостью о том, что теперь встречается с новой девушкой. Победитель шоу «Замуж за Бузову» признался, что чувствует себя абсолютно счастливым. 

    Несколько недель назад Ольга Бузова рассказала своим поклонникам о том, что узнала неприятную правду о своем избраннике, победителе шоу «Замуж за Бузову» Денисе Лебедеве. Певица и сыровар расстались, однако молодого человека не оставляло желание снова добиться расположения знаменитости. После нескольких неудачных попыток мужчина решил оставить Бузову в покое.

    Более того, Денис рассказал своим подписчикам, что уже нашел новую любовь.

    «Друзья, официально объявляю, что у меня есть девушка. Она против, чтобы я говорил, кто она. Пока это секрет», — написал Лебедев в Инстаграме.

    Возможно, именно с новой возлюбленной сыровар на днях отправился в ресторан, куда любит заходить Ольга Бузова.

    Для многих поклонников певицы эта новость стала еще одним поводом думать, что чувства сыровара к Бузовой были неискренними. Сама же Ольга не раз признавалась, что все еще надеется встретить свою любовь и завести семью. 

    Перейти к обсуждению 5


    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Ольга Бузова, Денис Лебедев

    Реклама

    Комментарии (5) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Да ну, так не интересно. Хоть вид поделали с полгодика, что пытаются какие-то отношения построить, а так какой смысл в этих шоу?

    • Кому интересны подробности его личной жизни?

    • Гость

      Да ну, так не интересно. Хоть вид поделали с полгодика, что пытаются какие-то отношения построить, а так какой смысл в этих шоу?

      с таким главным призом- никакого!

    • Ооо. Ну ждем-с очередного нытья о недомущинах)))

    • Бабы чокнулись! Он предложил, я отказала и мы мирно разошлись - это уже домогательство. А какого женшинам которых действительно преследуют и добиваются? Молчу об изнасилованных женшинам. А сейчас прям модно всем рассказывать " а вот меня тоже домогались" "ой и меня" . Про реальные домогательства и рассказывать-то тяжело - огромный стресс. А тут прям хвастаются . Тьфу

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 182

    Новое за неделю

    13 новых тем

    Популярное за неделю

    13 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.