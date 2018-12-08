Победитель шоу «Замуж за Бузову» Денис Лебедев рассказал о том, что нашел новую любовь

Денис Лебедев, который еще недавно клялся в любви Ольге Бузовой, поделился с подписчиками новостью о том, что теперь встречается с новой девушкой. Победитель шоу «Замуж за Бузову» признался, что чувствует себя абсолютно счастливым.

1 2 3 4 5 6 Денис Лебедев рассказал подписчикам о своих новых отношениях

Несколько недель назад Ольга Бузова рассказала своим поклонникам о том, что узнала неприятную правду о своем избраннике, победителе шоу «Замуж за Бузову» Денисе Лебедеве. Певица и сыровар расстались, однако молодого человека не оставляло желание снова добиться расположения знаменитости. После нескольких неудачных попыток мужчина решил оставить Бузову в покое.

Более того, Денис рассказал своим подписчикам, что уже нашел новую любовь.

«Друзья, официально объявляю, что у меня есть девушка. Она против, чтобы я говорил, кто она. Пока это секрет», — написал Лебедев в Инстаграме.



Возможно, именно с новой возлюбленной сыровар на днях отправился в ресторан, куда любит заходить Ольга Бузова.



Для многих поклонников певицы эта новость стала еще одним поводом думать, что чувства сыровара к Бузовой были неискренними. Сама же Ольга не раз признавалась, что все еще надеется встретить свою любовь и завести семью.