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    Сергей Шнуров рассказал о своей четвертой жене

    08.12.2018
    Недавно Сергей Шнуров женился на дочери бизнесмена Ольге Абрамовой. На днях музыкант признался Ивану Урганту, что считает свою супругу хорошим человеком.

    В конце октября 45-летний Сергей Шнуров женился на 27-летней дочери бизнесмена Ольге Абрамовой. Для музыканта этот брак стал четвертым, а для его избранницы — первым.

    7 декабря лидер группировки «Ленинград» стал гостем программы «Вечерний Ургант». Ведущий передачи Иван Ургант поздравил Шнурова с недавней свадьбой и попросил его немного рассказать о жене и поинтересовался, хороший ли она человек.

    «Видите, как я ее обнимаю, значит хороший. Плохих я не обнимаю», — ответил исполнитель.

    Напомним, этим летом Сергей Шнуров развелся со своей третьей супругой Матильдой, с которой они прожили в браке одиннадцать лет. Через несколько месяцев после расставания солист «Ленинграда» снова связал себя узами брака.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Сергей Шнуров, Матильда Шнурова

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