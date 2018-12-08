Сергей Шнуров рассказал о своей четвертой жене

Недавно Сергей Шнуров женился на дочери бизнесмена Ольге Абрамовой. На днях музыкант признался Ивану Урганту, что считает свою супругу хорошим человеком.

1 2 3 4 5 6 Сергей Шнуров стал гостем программы «Вечерний Ургант»

В конце октября 45-летний Сергей Шнуров женился на 27-летней дочери бизнесмена Ольге Абрамовой. Для музыканта этот брак стал четвертым, а для его избранницы — первым.



7 декабря лидер группировки «Ленинград» стал гостем программы «Вечерний Ургант». Ведущий передачи Иван Ургант поздравил Шнурова с недавней свадьбой и попросил его немного рассказать о жене и поинтересовался, хороший ли она человек.

«Видите, как я ее обнимаю, значит хороший. Плохих я не обнимаю», — ответил исполнитель.

Напомним, этим летом Сергей Шнуров развелся со своей третьей супругой Матильдой, с которой они прожили в браке одиннадцать лет. Через несколько месяцев после расставания солист «Ленинграда» снова связал себя узами брака.