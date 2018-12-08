Принц Гарри обвинил брата в том, что он портит их отношения с Меган Маркл

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл переедут из Кенсингтонского дворца, чтобы вести более уединенный образ жизни после рождения ребенка. Теперь же западные СМИ сообщают: герцог Сассекский уверен в том, что его брат пытался разрушить его отношения с женой.



1 2 3 4 5 6 Принц Гарри обвинил принца Уильяма в том, что он хочет испортить его отношения с Меган Маркл

В последние недели в СМИ то и дело появляется информация о том, что отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом испортились. Недавно стало известно, что герцог Сассекский с женой Меган Маркл переедет из Кенсингтонского дворца, где останутся жить Уильям, Кейт Миддлтон и их дети. Поклонники британской королевской семьи начали подозревать, что отношения братьев стали более холодными, однако вскоре они поспешили объяснить свое решение. Как оказалось, герцог и герцогиня Сассекские просто хотят растить своего будущего малыша подальше от чужих глаз.



Теперь же западные СМИ сообщают, что Гарри обвинил своего брата в том, что он разрушает его отношения с супругой.

Как передает британский таблоид The Sun, Уильям упрекал родственника в том, что его роман с Меган Маркл развивался слишком быстро.

«Уильям сказал своему брату, что их семья ничего не знает о ее прошлом, ее намерениях и о том, какая она на самом деле», — рассказал изданию инсайдер. Гарри же посчитал, что брат хочет испортить его отношения с возлюбленной.



«Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган — он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет», — добавил источник.



Он также рассказал, что герцог Сассекский чувствует вину за то, что в свое время не сумел защитить свою мать принцессу Диану. Теперь он прилагает все усилия, чтобы его супруга не попала в какую-либо опасную ситуацию.