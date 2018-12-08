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    Принц Гарри обвинил брата в том, что он портит их отношения с Меган Маркл

    08.12.2018
    Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл переедут из Кенсингтонского дворца, чтобы вести более уединенный образ жизни после рождения ребенка. Теперь же западные СМИ сообщают: герцог Сассекский уверен в том, что его брат пытался разрушить его отношения с женой.
    • Принц Гарри, Принц Уильям
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      Принц Гарри обвинил принца Уильяма в том, что он хочет испортить его отношения с Меган Маркл
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    В последние недели в СМИ то и дело появляется информация о том, что отношения между принцем Гарри и принцем Уильямом испортились. Недавно стало известно, что герцог Сассекский с женой Меган Маркл переедет из Кенсингтонского дворца, где останутся жить Уильям, Кейт Миддлтон и их дети. Поклонники британской королевской семьи начали подозревать, что отношения братьев стали более холодными, однако вскоре они поспешили объяснить свое решение. Как оказалось, герцог и герцогиня Сассекские просто хотят растить своего будущего малыша подальше от чужих глаз.

    Теперь же западные СМИ сообщают, что Гарри обвинил своего брата в том, что он разрушает его отношения с супругой.

    Как передает британский таблоид The Sun, Уильям упрекал родственника в том, что его роман с Меган Маркл развивался слишком быстро.

    «Уильям сказал своему брату, что их семья ничего не знает о ее прошлом, ее намерениях и о том, какая она на самом деле», — рассказал изданию инсайдер.  Гарри же посчитал, что брат хочет испортить его отношения с возлюбленной.

    «Он не потерпит абсолютно никакой критики в отношении Меган — он настолько чувствителен, что часто видит критику или негатив там, где их нет», — добавил источник.

    Он также рассказал, что герцог Сассекский чувствует вину за то, что в свое время не сумел защитить свою мать принцессу Диану. Теперь он прилагает все усилия, чтобы его супруга не попала в какую-либо опасную ситуацию. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru, Getty Images
    Теги:

    Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл, Принц Гарри

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • То есть, отношение Гарри к Мэган зависит от того, как к ней третьи лица относятся? Ну оно и видно

    • До нее дошло что мужики приходят и уходят, а ребенок это навсегда, и это ребенок это и есть семья.

    • Гость

      То есть, отношение Гарри к Мэган зависит от того, как к ней третьи лица относятся? Ну оно и видно

      аххахах)) Вот Гарюня и признался, что является жертвой манипуляции в самой запущенной стадии. "Он неприемлет никакой критики в адрес Меган потому что ассоциирует ее с матерью, которую убили" - что это? Ясно, что Маркл ему напела об этом, но он что, до сихпор не слышит, как это звучит со стороны? Гарри надо на транквилизаторы и в больничку почиститьразум и кровь. Здоровый человек так не рассуждает и так себя не ведет, не орет как ненормальный дайте ей что хочет и не обвиняет брата в глупостях.

    • писали что Кейт ей сказала что она грубая. Потому что она грубо себя вела со всеми. видимо только на фото лыбится. уже много сотрудников уволились из за нее. и меган сама уволила несколько. а щас наняла 21 врача для родов. а до родов еще оч далеко. пусти козла в огород.. им тоже несладко придется наверное. это она о равенстве людей разговоры ведет. на днях ходила в университет какой то для обсуждения мировых проблем. долго готовилась учила цитаты, придя говорила о равноправии полов и черных и белыхбла бла . и еще говорила, что считает себя феминисткой.. как это интересно?! только за то что спит с Гарри имеет до кучи денег .. и она феминистка????

    • Гарри избалован с самого детства, так как корчит из себя жертву. Да, жалко Диану, но она сама виновата в том, что с ней произошло. Тут писали, что абсолютно все женщины Чарльза знали о его чувствах к Камилле и все разорвали помолвку. Диана решила рискнуть, но ни опыта, ни нервов не хватило. А уж после развода её вообще понесло. Гарри же всю жизнь только глупости творит. Естественно, вся семья против Мемы, но это и понятно надо быть полным глубцом, чтоб на неё повестись. Пусть радуется, что ему вообще жениться разрешили.

    • Гарри болен. Теперь это очевидно. У нихв роду и по отцу есть психбольные, и Диана была не совсем здорова. Зря бкс закрывали глаза на состояниеГарри- надо было его поместить вбольницу или лечить дома под надзором. Он, посмотрите, что говорит! Он до сихпордержит зло на бкс, овиняя всех в смерти матери! Он, фактически, признался, что мститим всем, и даже готов мстить родному брату

    • Блин, да я уверена, что если Гарри кто что и высказывал, то только когда он встречался еще с ней. *** они там все что ли, сначала согласиться и отпраздновать свадьбу, а потом своими сомнениями точить этот брак. Если он распадется, да еще быстро - позору будет для всей династии! В таких кругах обычно наоборот скрывают до последнего разногласия в браках, а не сеют их специально. Газета The Sun, к слову, это аналог нашей Экспресс-газеты. Они конечно публикуют и реальные новости, когда накопают клубничку, но и выдумывать горазды.

    • Ох и натерпятся они еще от этой чернявки !

    • Гость

      Гарри болен. Теперь это очевидно. У нихв роду и по отцу есть психбольные, и Диана была не совсем здорова. Зря бкс закрывали глаза на состояниеГарри- надо было его поместить вбольницу или лечить дома под надзором. Он, посмотрите, что говорит! Он до сихпордержит зло на бкс, овиняя всех в смерти матери! Он, фактически, признался, что мститим всем, и даже готов мстить родному брату

      это давно очевидно, к сожалению. Не зря за него нормальные аристократки не пошли - не захотели с психом связываться и рожать от него

    • Гостья

      Газета The Sun, к слову, это аналог нашей Экспресс-газеты. Они конечно публикуют и реальные новости, когда накопают клубничку, но и выдумывать горазды.

      Газеты есть газеты. Точные факты со ссылками найти можно разве что в научных рефератах.

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