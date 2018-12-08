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    «У нее нет сейчас мужа, и она ждет ребенка»: Гоша Куценко объяснил, почему помогает Марии Порошиной

    08.12.2018
    45-летняя Мария Порошина совсем скоро родит пятого ребенка. Бывший муж актрисы Гоша Куценко рассказал, что следит за ее состоянием.

    Летом этого года беременная Мария Порошина развелась с мужем Ильей Древновым. Тогда в СМИ появилась информация о том, что отец ребенка актрисы и ее новый любимый мужчина — это актер Ярослав Бойко, с которым они много раз вместе играли в кино и театре. Знаменитость опровергла эти слухи и заявила, что коллега не имеет никакого отношения к ее беременности.

    8 декабря стало известно, что Порошина получает поддержку от бывшего мужа Гоши Куценко.

    «Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно!» — рассказал актер порталу News.ru.

    Напомним, Куценко и Порошина жили вместе в студенческие времена. У пары родилась дочь Полина, которой сейчас 22 года.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Instagram
    Теги:

    Гоша Куценко, Мария Порошина

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Мужик, уважаю! Не то что некоторые - наделают детей, а потом от алиментов бегают.

    • А где же тот самый иностранец?

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