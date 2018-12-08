«У нее нет сейчас мужа, и она ждет ребенка»: Гоша Куценко объяснил, почему помогает Марии Порошиной

Летом этого года беременная Мария Порошина развелась с мужем Ильей Древновым. Тогда в СМИ появилась информация о том, что отец ребенка актрисы и ее новый любимый мужчина — это актер Ярослав Бойко, с которым они много раз вместе играли в кино и театре. Знаменитость опровергла эти слухи и заявила, что коллега не имеет никакого отношения к ее беременности.
«Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно!» — рассказал актер порталу News.ru.
Напомним, Куценко и Порошина жили вместе в студенческие времена. У пары родилась дочь Полина, которой сейчас 22 года.