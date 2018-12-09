Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Алина Загитова уступила японке Рике Кихире в финале Гран-при по фигурному катанию и стала второй

    09.12.2018
    9 декабря в Ванкувере прошел финал Гран-при по фигурному катанию. В этом соревновании российские спортсменки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выиграли серебряную и бронзовую медали.
    • Алина Загитова
      1 2 3 4 5
      Алина Загитова и Елизавета Туктамышева уступили золото в финале Гран-при по фигурному катанию
      Смотреть галерею

    На протяжении последних трех лет российские фигуристки Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева получали золотые медали в финале Гран-при по фигурному катанию.

    9 декабря в Ванкувере прошел очередной турнир, по результатам которого Алина Загитова стала второй, а Елизавета Туктамышева — третьей.

    Золото получила японка Рика Кихира.

    «Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня что-то щелкнуло, и…» — процитировало Алину Загитову информационное агентство РИА Новости.

    «Публика здесь хорошая, чувствуется поддержка. Хорошее получилось выступление у меня, поэтому я рада и, конечно, зажигала в конце, как я умею это делать», — поделилась с журналистами Елизавета Туктамышева. 

    В ходе Гран-при спортсменки представили свои произвольные программы. 

    Перейти к обсуждению 5


    Текст: Анна Селезнева Фото: Getty Images, East News, Legion-Media.ru
    Теги:

    Алина Загитова

    Реклама

    Комментарии (5) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Алина - молодец, откатала все, очень красивая стала. Поздравляю с подиумом! Сейчас в фигурке конкуренция жесточайшая, всегда на первом месте невозможно катать. Кихира тоже была хороша, два трикселя- не шутки. Но самая наши прима- Лиза Туктамышева! Зажгла лед!

    • ЕЩЕ для объективности статьи надо добавить, что у первого места Кихиры было вообще падение с одного трикселя, а у Алины всего лишь небольшие помарки. Но за счет второго триксела в каскаде- у Кихиры набиралсь больше в технической оценке и первое место ее объективно. У японской Мияхары наконец судьи «заметили» все ее недокруты, прямо глаза *открылись и она последняя))

    • вот кто меня восхищает - это Лиза: вроде и перерыв был, а теперь она как ни в чем не бывало занимает призовые места, невозмутимая, и как будто ей это не стоит вообще никаких усилий и она только получает удовольствие)

    • Любуюсь на Этери Туберидзе, она все краше становится с каждым сезоном. Что она делает с собой- непонятно, но прямо расцветает женщина. Как она с Глейхом эмоционально реагирует на прокаты своих девочек- прямо танцуют синхронно)))

    • Гость

      вот кто меня восхищает - это Лиза: вроде и перерыв был, а теперь она как ни в чем не бывало занимает призовые места, невозмутимая, и как будто ей это не стоит вообще никаких усилий и она только получает удовольствие)

      я лично в восторге была от проката Лизы. Она реальная прима фигурного катания. И триксель прыгнула, хоть и с помарками, и хорео зажигательная у нее. Мне японские умирающие лебеди както не заходят по настроению.

    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 188

    Новое за неделю

    13 новых тем

    Популярное за неделю

    13 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.