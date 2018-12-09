Алина Загитова уступила японке Рике Кихире в финале Гран-при по фигурному катанию и стала второй

9 декабря в Ванкувере прошел финал Гран-при по фигурному катанию. В этом соревновании российские спортсменки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева выиграли серебряную и бронзовую медали.

1 2 3 4 5 Алина Загитова и Елизавета Туктамышева уступили золото в финале Гран-при по фигурному катанию

На протяжении последних трех лет российские фигуристки Алина Загитова, Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева получали золотые медали в финале Гран-при по фигурному катанию.



9 декабря в Ванкувере прошел очередной турнир, по результатам которого Алина Загитова стала второй, а Елизавета Туктамышева — третьей.

Золото получила японка Рика Кихира.

«Я не очень хорошо приземлилась с лутца и попыталась вытащить тройной тулуп. Но в один момент у меня что-то щелкнуло, и…» — процитировало Алину Загитову информационное агентство РИА Новости.



«Публика здесь хорошая, чувствуется поддержка. Хорошее получилось выступление у меня, поэтому я рада и, конечно, зажигала в конце, как я умею это делать», — поделилась с журналистами Елизавета Туктамышева.



В ходе Гран-при спортсменки представили свои произвольные программы.