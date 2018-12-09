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    Лев Лещенко был госпитализирован перед концертом

    09.12.2018
    8 декабря Лев Лещенко попал в больницу. На следующий день артист рассказал поклонникам о своем самочувствии.

    8 декабря стало известно, что 76-летний Лев Лещенко был госпитализирован незадолго до запланированного концерта. Артист должен был выступить в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», однако его состояние здоровья резко ухудшилось, из-за чего потребовалась срочная помощь врачей. Об этом сообщает ТАСС.

    «Да, госпитализация была. Но уже все нормально, завтра буду выступать на концерте памяти Владимира Шаинского», — прокомментировал ситуацию Лещенко журналистам агентства.

    На данный момент неизвестно, что стало причиной проблем со здоровьем певца. Известно, что несколько лет назад артист лечился от межпозвоночной грыжи шейного отдела. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru
    Теги:

    Лев Лещенко

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