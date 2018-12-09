Лев Лещенко был госпитализирован перед концертом

8 декабря Лев Лещенко попал в больницу. На следующий день артист рассказал поклонникам о своем самочувствии.

1 2 3 4 5 Лев Лещенко рассказал о своем самочувствии после госпитализации

8 декабря стало известно, что 76-летний Лев Лещенко был госпитализирован незадолго до запланированного концерта. Артист должен был выступить в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», однако его состояние здоровья резко ухудшилось, из-за чего потребовалась срочная помощь врачей. Об этом сообщает ТАСС.



«Да, госпитализация была. Но уже все нормально, завтра буду выступать на концерте памяти Владимира Шаинского», — прокомментировал ситуацию Лещенко журналистам агентства.



На данный момент неизвестно, что стало причиной проблем со здоровьем певца. Известно, что несколько лет назад артист лечился от межпозвоночной грыжи шейного отдела.

