Лев Лещенко был госпитализирован перед концертом

8 декабря стало известно, что 76-летний Лев Лещенко был госпитализирован незадолго до запланированного концерта. Артист должен был выступить в финале Всероссийского конкурса «На благо мира», однако его состояние здоровья резко ухудшилось, из-за чего потребовалась срочная помощь врачей. Об этом сообщает ТАСС.
«Да, госпитализация была. Но уже все нормально, завтра буду выступать на концерте памяти Владимира Шаинского», — прокомментировал ситуацию Лещенко журналистам агентства.
На данный момент неизвестно, что стало причиной проблем со здоровьем певца. Известно, что несколько лет назад артист лечился от межпозвоночной грыжи шейного отдела.
Ну дай бог, чтобы обошлось, что бы там ни было