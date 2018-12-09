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    «Я молилась полтора года»: Оксана Федорова рассказала о том, как долго страдала от одиночества до встречи с мужем

    09.12.2018
    40-летняя Оксана Федорова вот уже восемь лет счастлива в браке с Андреем Бородиным. Как призналась телеведущая, она долгое время вымаливала встречу с любимым мужчиной. 

    Сегодня бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова выглядит абсолютно счастливой женщиной — вместе с мужем Андреем Бородиным она растит двоих детей, 6-летнего Федора и 5-летнюю Елизавету. Однако такой жизнь телеведущей была не всегда.

    На днях в эфире программы «Когда все дома» знаменитость призналась, что долгое время была одинокой и молила Бога о любимом человеке.

    «До встречи с Андреем я молилась полтора года. Просила человека по судьбе. Он сам нашел меня, увидел по телевизору и сразу понял, что мы пойдем по жизни вместе. Но ему нужно было увидеть глаза, встретиться. Наш общий продюсер организовал встречу в одном из ресторанов по работе. Мы не сразу стали встречаться, но душа еще тогда ответила: ''Это он''. И Андрей говорил потом, что все понял, для него это был только вопрос времени. Семья начинается с этого первого взгляда», — рассказала Федорова.

    Оксана и Андрей поженились в 2011-м. Для телеведущей этот брак стал вторым.  

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Оксана Федорова

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    Комментарии (8) Добавить комментарий
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    • От какого одиночества, она же была тогда с Басковым типа)) и через полгода вышла замуж после расставания с Басковым. Значит правду говорят было для прикрытия)

    • По какой судьбе????по расчету....Дева Мария, блин

    • Гость

      От какого одиночества, она же была тогда с Басковым типа)) и через полгода вышла замуж после расставания с Басковым. Значит правду говорят было для прикрытия)

      Коля помогал молиться

    • Как тяжко должно быть женщине ,чтобы страдать от одиночества и вымаливать мужа.я шесть лет без отношений серьезных ,не горюется.тьфу тьфу тьфу

    • Гость

      От какого одиночества, она же была тогда с Басковым типа)) и через полгода вышла замуж после расставания с Басковым. Значит правду говорят было для прикрытия)

      Басков только по мужчинам..))), любит он их

    • Гость

      От какого одиночества, она же была тогда с Басковым типа)) и через полгода вышла замуж после расставания с Басковым. Значит правду говорят было для прикрытия)

      Тоже про Баскова сразу вспомнила) Они чуть ли не жениться собирались, песню совместную записали, короче, любовь до гроба была

    • При Баскове страдала одиночеством (называем своими словами-ПИАР)

    • 675

      Коля помогал молиться

      А сын у Федоровой похож на Баскова и особенно на отца Баскова)

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