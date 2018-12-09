«Я молилась полтора года»: Оксана Федорова рассказала о том, как долго страдала от одиночества до встречи с мужем

40-летняя Оксана Федорова вот уже восемь лет счастлива в браке с Андреем Бородиным. Как призналась телеведущая, она долгое время вымаливала встречу с любимым мужчиной.

1 2 3 4 5 6 Оксана Федорова рассказала о том, как встретила своего мужа

Сегодня бывшая «Мисс Вселенная» Оксана Федорова выглядит абсолютно счастливой женщиной — вместе с мужем Андреем Бородиным она растит двоих детей, 6-летнего Федора и 5-летнюю Елизавету. Однако такой жизнь телеведущей была не всегда.

На днях в эфире программы «Когда все дома» знаменитость призналась, что долгое время была одинокой и молила Бога о любимом человеке.

«До встречи с Андреем я молилась полтора года. Просила человека по судьбе. Он сам нашел меня, увидел по телевизору и сразу понял, что мы пойдем по жизни вместе. Но ему нужно было увидеть глаза, встретиться. Наш общий продюсер организовал встречу в одном из ресторанов по работе. Мы не сразу стали встречаться, но душа еще тогда ответила: ''Это он''. И Андрей говорил потом, что все понял, для него это был только вопрос времени. Семья начинается с этого первого взгляда», — рассказала Федорова.



Оксана и Андрей поженились в 2011-м. Для телеведущей этот брак стал вторым.