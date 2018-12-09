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    Алана Мамаева опубликовала доказательство того, что у Павла есть любовница

    09.12.2018
    Супруга Павла Мамаева Алана до недавнего времени всеми силами поддерживала любимого. Тем не менее на прошлой неделе девушка рассказала об изменах мужа, а теперь выложил в Сеть видео, где спортсмен запечатлен с любовницей.

    5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина еще на два месяца. Об этом просило следствие, в то время как адвокаты футболистов настаивали на том, чтобы их отпустили на свободу под залог. В зале заседания появилась и Алана Мамаева, которая поддержала супруга, несмотря на недавний скандал вокруг его измен.

    9 декабря жена футболиста поделилась с телеканалом НТВ видео, на котором запечатлены ее муж и его любовница. Ролик снят в том же кафе, где произошло избиение чиновников.

    На нем видно, как Мамаев обнимает и целует незнакомую брюнетку.

    «Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело», — прокомментировала Алана это видео.

    Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В отношении футболистов было заведено уголовное дело, следствие по которому ведется до сих пор. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram, Getty Images
    Теги:

    Павел Мамаев, Алана Мамаева, Александр Кокорин

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    Комментарии (8) Добавить комментарий
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    • Кто разбирается, скажите, Алина сможет выучить триксель или четверные? Может где-то писали или говорили об этом?

    • Не порядок, такую новость сделать хитом, на первую полосу, крупным планом это же НОВОСТЬ ДНЯ!!!!!

    • Редакторы запасайтесь "ластиками", вам предстоит огромная работа по зачистке неугодных вам комментов

    • Господи, какой бред! Сливается по ходу девченка. Скоро подаст на развод и алименты. Хочет выставить его изменщиком, а себя обиженной. Ещё и на заседания ходит- такая хорошая жена. На самом деле это отвратительно. У Мамаева итак сейчас дела - *опа, а она дополнительно на отца своих детей грязь льёт. Мерзко очень от того, что в наше время стало нормой решать семейные проблемы в соц сетях и полоскать грязное белье друг друга. Достойно уйти мало кто может. На всем делают шоу и бабки.

    • не очень понятно, зачем она его засаживает.

    • Ей не стыдно так усердно доказывать обшеству, что она рогатая ?

    • Так это разве не она несколько месяцев назад хвалилась на вумане, что у нее богатый идеальный муж и она никогда не работала и вообще живет в шоколаде? Хахаха, сглазили наверно завистники. Теперь приходится крутиться и зарабатывать любыми способами. Да и муж оказался не таким идеальным, изменял с каждой встречной. Вот уж правда счастье любит тишину.

    • Кстати, в Игре престолов есть персонажи, белые ходоки. Вот ей туда надо с этими линзами.

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