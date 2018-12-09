Алана Мамаева опубликовала доказательство того, что у Павла есть любовница

Супруга Павла Мамаева Алана до недавнего времени всеми силами поддерживала любимого. Тем не менее на прошлой неделе девушка рассказала об изменах мужа, а теперь выложил в Сеть видео, где спортсмен запечатлен с любовницей.

1 2 3 4 5 6 Алана Мамаева опубликовала видео, где запечатлен ее муж с любовницей

5 декабря Тверской суд Москвы продлил арест Павла Мамаева и Александра Кокорина еще на два месяца. Об этом просило следствие, в то время как адвокаты футболистов настаивали на том, чтобы их отпустили на свободу под залог. В зале заседания появилась и Алана Мамаева, которая поддержала супруга, несмотря на недавний скандал вокруг его измен.



9 декабря жена футболиста поделилась с телеканалом НТВ видео, на котором запечатлены ее муж и его любовница. Ролик снят в том же кафе, где произошло избиение чиновников.

На нем видно, как Мамаев обнимает и целует незнакомую брюнетку.

«Он снял девушку в борделе полгода назад, это ходячая грязь, которая с 16 лет продает свое тело», — прокомментировала Алана это видео.



Напомним, 8 октября нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. В отношении футболистов было заведено уголовное дело, следствие по которому ведется до сих пор.