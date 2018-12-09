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    27-летний актер сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук скончался от рака

    09.12.2018
    Тарас Мельничук на протяжении трех лет боролся с раком крови. 8 декабря стало известно, что украинский актер умер.

    27-летний Тарас Мельничук полюбился многим зрителям своей ролью в сериале «Возвращение Мухтара». В 2015-м актеру поставили страшный диагноз — острый миелоидный лейкоз. Молодой человек в течение нескольких лет боролся с заболеванием, однако на днях стало известно, что он скончался. Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

    Артист обращался к поклонникам, друзьям и коллегам за помощью в лечении.

    Театр, где он работал, несколько раз устраивал благотворительные концерты, вырученные деньги с которых были переданы актеру.

    Тарас Мельничук является выпускником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Он служил в Киевском академическом театре юного зрителя, а также сыграл немало ролей в российских и украинских телесериалах. Одни из его самых известных киноработ — «Пес», «Первая мировая» и «Все вернется». 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • 27 лет ... надо же ((

    • Блин, страшная зараза (( Косит всех подряд. Соболезнования. Но мне кажется если найдут лекарство от рака, то появился другая болячка. Кто то контролирует население планеты - то ли правительство, то ли природа. Нас итак много и всего на всех не хватит. Поэтому остаются сильнейшие, а слабые умирают. Всегда так было- чума, холера, тиф, лепра. Вот теперь от рака мрем (((

    • Жалко,молодой,симпатичный!Царствие ему небесное!Земля пусть будет пухом!Соболезнование близким и родным !!!

    • Это ужасно. Модет в детстве были предпосылки заболевания, отклонения в анализах, ну как ни с того ни с сяго.

    • Гость

      Блин, страшная зараза (( Косит всех подряд. Соболезнования. Но мне кажется если найдут лекарство от рака, то появился другая болячка. Кто то контролирует население планеты - то ли правительство, то ли природа. Нас итак много и всего на всех не хватит. Поэтому остаются сильнейшие, а слабые умирают. Всегда так было- чума, холера, тиф, лепра. Вот теперь от рака мрем (((

      Я думаю люди сами себя травят. Экология + генномодифицированная еда + различные добавки. Состав некоторой еды просто ужасает.

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