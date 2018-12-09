27-летний актер сериала «Возвращение Мухтара» Тарас Мельничук скончался от рака

Тарас Мельничук на протяжении трех лет боролся с раком крови. 8 декабря стало известно, что украинский актер умер.

1 2 3 4 5 27-летний актер сериала «Возвращение Мухтара» умер от рака

27-летний Тарас Мельничук полюбился многим зрителям своей ролью в сериале «Возвращение Мухтара». В 2015-м актеру поставили страшный диагноз — острый миелоидный лейкоз. Молодой человек в течение нескольких лет боролся с заболеванием, однако на днях стало известно, что он скончался. Об этом сообщило Министерство культуры Украины.

Артист обращался к поклонникам, друзьям и коллегам за помощью в лечении.

Театр, где он работал, несколько раз устраивал благотворительные концерты, вырученные деньги с которых были переданы актеру.



Тарас Мельничук является выпускником Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Он служил в Киевском академическом театре юного зрителя, а также сыграл немало ролей в российских и украинских телесериалах. Одни из его самых известных киноработ — «Пес», «Первая мировая» и «Все вернется».