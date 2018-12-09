Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой занимаются художественной гимнастикой. На днях знаменитости рассказали подписчикам о том, какие места девочки заняли на последних соревнованиях.

1 2 3 4 5 6 Ксения Бородина и Оксана Самойлова рассказали о спортивных успехах своих дочерей

Ксения Бородина и Оксана Самойлова поделились со своими подписчиками новостями о достижениях своих дочерей. 9-летняя наследница телеведущей Маруся заняла второе место место на Открытом первенстве по художественной гимнастике, а 7-летняя дочь модели и рэпера Джигана Ариела — четвертое.



«Моя крошка, такая маленькая и такая трудяга, самая сильная моя. Я знаю, чего тебе стоит 2-3 раза в неделю по три часа тренироваться после школы. Сегодня ты получила второе место на Открытом первенстве по художественной гимнастике. Второе место среди шестнадцати девочек!» — поздравила дочь Ксения Бородина.



Оксана Самойлова отметила, как много слез было пролито малышами, переживавшими из-за соревнований, а позже добавила: «Есть и хорошая сторона в нашем четвертом месте — никто в этот раз не обвиняет нас в покупке призовых мест. Не успели договориться просто».



Звездные мамы уверены, что в будущем их дочери смогут добиться любых высот с помощью упорного труда.

