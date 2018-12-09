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    На соревнованиях по художественной гимнастике дочь Бородиной заняла второе место, а дочь Самойловой — четвертое

    09.12.2018
    Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой занимаются художественной гимнастикой. На днях знаменитости рассказали подписчикам о том, какие места девочки заняли на последних соревнованиях.
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      Ксения Бородина и Оксана Самойлова рассказали о спортивных успехах своих дочерей
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    Ксения Бородина и Оксана Самойлова поделились со своими подписчиками новостями о достижениях своих дочерей. 9-летняя наследница телеведущей Маруся заняла второе место место на Открытом первенстве по художественной гимнастике, а 7-летняя дочь модели и рэпера Джигана Ариела — четвертое.

    «Моя крошка, такая маленькая и такая трудяга, самая сильная моя. Я знаю, чего тебе стоит 2-3 раза в неделю по три часа тренироваться после школы. Сегодня ты получила второе место на Открытом первенстве по художественной гимнастике. Второе место среди шестнадцати девочек!» — поздравила дочь Ксения Бородина.

    Оксана Самойлова отметила, как много слез было пролито малышами, переживавшими из-за соревнований, а позже добавила: «Есть и хорошая сторона в нашем четвертом месте — никто в этот раз не обвиняет нас в покупке призовых мест. Не успели договориться просто».

    Звездные мамы уверены, что в будущем их дочери смогут добиться любых высот с помощью упорного труда. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Оксана Самойлова, Джиган, Ксения Бородина

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • Ой, на первое место бабосиков не хватило) у самойловой неприятная дочь азиатка

    • Гость

      Ой, на первое место бабосиков не хватило) у самойловой неприятная дочь азиатка

      Нет у Самойловой дочка очень даже миленькая, но денег точно не хватило:). Бородина всем заплатила тройную цену наверно)

    • Вы так на Бородину все гоните. А она из очень интеллигентной богатой семьи. У родителей и у самой Бородиной общий крутой бизнес. Так что уважительнее надо относится

    • Гость

      Вы так на Бородину все гоните. А она из очень интеллигентной богатой семьи. У родителей и у самой Бородиной общий крутой бизнес. Так что уважительнее надо относится

      ЭЭЭ, это что за раболепство? Вы перед всеми имеющими крутой бизнес кланяетесь? С уважением я так понимаю))

    • Гость

      Вы так на Бородину все гоните. А она из очень интеллигентной богатой семьи. У родителей и у самой Бородиной общий крутой бизнес. Так что уважительнее надо относится

      А как связана интеллигентность, богатство и бизнес? По вашему мнению, они всегда идут в тройке?

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