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    Филипп Киркоров заявил, что Ольга Бузова могла бы достойно представить Россию на «Евровидении»

    10.12.2018
    Уже несколько месяцев среди представителей шоу-бизнеса ходят слухи, что в 2019 году на международном конкурсе «Евровидение» Россию может представить Ольга Бузова. Филипп Киркоров решил прокомментировать эту информацию.

    7 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения музыкальной премии «Виктория». Присутствующие на мероприятии активно обсуждали предстоящий международный конкурс «Евровидение-2019» и возможного представителя от России. Среди представителей шоу-бизнеса уже долгое время ходят слухи, что от нашей страны на конкурс может поехать Ольга Бузова. Как сообщает «СтарХит», к обсуждениям присоединился и поп-король Филипп Киркоров. 

    По его словам, Бузова — личность интересная, авангардная и креативная.

    Певец считает, что именно этими качествами и должен обладать артист, представляющий интересы России на «Евровидении». «В этом конкурсе возможно все. Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — сообщил Киркоров.

    Напомним, в 2019 году участника конкурса «Евровидение» от России определит телеканал «Россия-1». Вместо зрительского голосования кандидата выберет экспертное жюри. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Persona Stars, Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
    Теги:

    Ольга Бузова, Филипп Киркоров

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Какой ужас ! Живём в сплошном информационном кошмаре . "Это" не называется шоу-бизнесом ...

    • Уверенна привезет первое место!

    • Гость

      Уверенна привезет первое место!

      Ничего страшного, сейчас хорошая медицина, главное не запускать

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