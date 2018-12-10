Филипп Киркоров заявил, что Ольга Бузова могла бы достойно представить Россию на «Евровидении»

Уже несколько месяцев среди представителей шоу-бизнеса ходят слухи, что в 2019 году на международном конкурсе «Евровидение» Россию может представить Ольга Бузова. Филипп Киркоров решил прокомментировать эту информацию.

1 2 3 4 5 6 7 Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»

7 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения музыкальной премии «Виктория». Присутствующие на мероприятии активно обсуждали предстоящий международный конкурс «Евровидение-2019» и возможного представителя от России. Среди представителей шоу-бизнеса уже долгое время ходят слухи, что от нашей страны на конкурс может поехать Ольга Бузова. Как сообщает «СтарХит», к обсуждениям присоединился и поп-король Филипп Киркоров.

По его словам, Бузова — личность интересная, авангардная и креативная.

Певец считает, что именно этими качествами и должен обладать артист, представляющий интересы России на «Евровидении». «В этом конкурсе возможно все. Нужно пожелать ей только удачи, если ее выберут. И ждать результата, как проголосует Европа», — сообщил Киркоров.



Напомним, в 2019 году участника конкурса «Евровидение» от России определит телеканал «Россия-1». Вместо зрительского голосования кандидата выберет экспертное жюри.

