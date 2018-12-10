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    Настя Ивлеева и Элджей сделали одинаковые татуировки, похожие на обручальные кольца

    10.12.2018
    Настя Ивлеева и Элджей сделали новые парные татуировки. Пользователи социальных сетей увидели в них обручальные кольца.
    • Настя Ивлеева, Рэпер Элджей
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      Настя Ивлеева и Элджей сделали одинаковые татуировки, которые очень напоминают обручальные кольца
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    На днях российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева снова заинтриговала своих подписчиков. Всему виной — история в ее инстаграме, где на запястье девушки отчетливо видна новая татуировка в форме двух пересекающихся окружностей. Такой же рисунок фанаты разглядели и на руке бойфренда Насти Элджея. Поклонники пары убеждены, новые татуировки — не что иное, как обручальные кольца, намекающие на свадьбу. Только вот пока не ясно, тайную или предстоящую?

    Известно, что кольца — не первая татуировка Насти, посвященная рэперу. «360» — так называется трэк, который Элджей выпустил в мае. Ивлеева снялась для его обложки, и с тех же пор символичное число красуется на руке Инстаграм-дивы.

    К слову, совсем недавно влюбленные поделились снимком, на котором они целуются. Может, всеми этими намеками звезды готовят нас к большой новости…? Нам остается только догадываться!

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    Текст: Алиса Карпенко Фото: Instagram
    Теги:

    Настя Ивлеева, Рэпер Элджей

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • Они оба смешны и убоги

    • Фу на него.Жертва Хиросимы какая-то

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