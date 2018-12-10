Настя Ивлеева и Элджей сделали одинаковые татуировки, похожие на обручальные кольца

Настя Ивлеева и Элджей сделали новые парные татуировки. Пользователи социальных сетей увидели в них обручальные кольца.

1 2 3 4 5 6 7 Настя Ивлеева и Элджей сделали одинаковые татуировки, которые очень напоминают обручальные кольца

На днях российская телеведущая и видеоблогер Настя Ивлеева снова заинтриговала своих подписчиков. Всему виной — история в ее инстаграме, где на запястье девушки отчетливо видна новая татуировка в форме двух пересекающихся окружностей. Такой же рисунок фанаты разглядели и на руке бойфренда Насти Элджея. Поклонники пары убеждены, новые татуировки — не что иное, как обручальные кольца, намекающие на свадьбу. Только вот пока не ясно, тайную или предстоящую?

Известно, что кольца — не первая татуировка Насти, посвященная рэперу. «360» — так называется трэк, который Элджей выпустил в мае. Ивлеева снялась для его обложки, и с тех же пор символичное число красуется на руке Инстаграм-дивы.



К слову, совсем недавно влюбленные поделились снимком, на котором они целуются. Может, всеми этими намеками звезды готовят нас к большой новости…? Нам остается только догадываться!