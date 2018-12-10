Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своих взаимоотношениях с Евгенией Медведевой

В своем последнем интервью Алина Загитова рассказала, что не поддерживает связь с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой, и объяснила, почему.

1 2 3 ... 8 После выступления в Финале Гран-при Алина Загитова рассказала СМИ, почему не общается с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой

Олимпийская чемпионка Алина Загитова публично ответила на вопросы о своих взаимоотношениях с Евгений Медведевой, другой фигуристкой сборной России. В недавнем интервью «Р-Спорту» 16-летняя Загитова сообщила, что не поддерживает связь с Медведевой, и рассказала, почему.



«Во-первых, она уехала в Канаду. Мы в принципе с ней много не общались, особенно перед Олимпиадой. Сложно ответить на вопрос, почему. Даже сформулировать сложно. Потому что в первую очередь мы были с ней соперницами. И общались мы не так, что прям лучшие подруги-подруги. С тех пор, как она уехала, и она мне не пишет, и я не пишу. Да я в принципе не люблю писать. И разговаривать тоже. Мне даже с родителями иногда разговаривать по телефону просто лень», — поделилась Алина.



Ранее Медведева комментировала слухи о ссоре с Загитовой: «Я буду говорить за себя. У меня с Алиной никакого конфликта не было. Никакой вражды не было».



Впервые о конфликте девушек заговорили после того, на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева проиграла Загитовой в соревнованиях одиночниц. После этого она сменила тренера, переехала в Канаду и присоединилась к группе Брайана Орсера. Загитова продолжила тренироваться в Москве у Этери Тутберидзе.



В интервью «Р-Спорту» Алина Загитова также отметила, что, на ее взгляд, на фоне конкуренции в спорте дружба не возможна. Фигуристка рассказала, что во время соревнований любит жить в одной комнате с Тиффани Загорски (это российская фигуристка, выступающая в танцевальной паре с Джонатаном Гурейро). Алине легко с ней общаться: «Она танцор, а я одиночница. Мы не конкурируем с ней, и это добавляет спокойствия».



Напомним, что 9 декабря 2018 года Алина Загитова стала серебряным призером финала Гран-при в Ванкувере. Евгения Медведева отобраться на эти соревнования не смогла.

