Александра Кержакова и Милану Тюльпанову ждет наркологическая экспертиза

Вот уже несколько месяцев проходят судебные заседания по бракоразводному процессу 36-летнего Александра Кержакова и 25-летней Миланы Тюльпановой. Девушка борется с бывшим супругом за право над опекой их сына, полуторагодовалого Артемия.
10 декабря состоялось новое заседание по делу звездной пары. На нем адвокат Миланы, Александр Добровинский, заявил о том, что несколько месяцев назад бывший муж избил ее и, угрожая отобрать сына, заставил девушку написать в своих социальных сетях о том, что она имеет пагубное пристрастие к запрещенным веществам. Кроме того, защита Тюльпановой заявляет, что футболист и сам может быть причастен к употреблению наркотиков.
Органы решили разобраться в новых обстоятельствах запутанного дела, назначив Кержакову и Тюльпановой судебную экспертизу. Будем следить за развитием событий!