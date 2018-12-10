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    Александра Кержакова и Милану Тюльпанову ждет наркологическая экспертиза

    10.12.2018
    Уже более полугода вся страна следит за конфликтом бывших супругов Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. 10 декабря у истории появился новый виток: бывшим супругам назначена судебная экспертиза с участием нарколога.
    • Александр Кержаков, Милана Кержакова (Тюльпанова), Все о конфликте Миланы и Александра Кержаковых
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      На судебном заседании раскрылись новые подробности дела Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой
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    Вот уже несколько месяцев проходят судебные заседания по бракоразводному процессу 36-летнего Александра Кержакова и 25-летней Миланы Тюльпановой. Девушка борется с бывшим супругом за право над опекой их сына, полуторагодовалого Артемия.

    Несмотря на то, что суд решил оставить ребенка с матерью, Кержаков до сих пор не отдает малыша Тюльпановой — недавно он увез его из Петербурга.

    10 декабря состоялось новое заседание по делу звездной пары. На нем адвокат Миланы, Александр Добровинский, заявил о том, что несколько месяцев назад бывший муж избил ее и, угрожая отобрать сына, заставил девушку написать в своих социальных сетях о том, что она имеет пагубное пристрастие к запрещенным веществам. Кроме того, защита Тюльпановой заявляет, что футболист и сам может быть причастен к употреблению наркотиков.

    Органы решили разобраться в новых обстоятельствах запутанного дела, назначив Кержакову и Тюльпановой судебную экспертизу. Будем следить за развитием событий!

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    Текст: Александра Борисова Фото: Instagram
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    Александр Кержаков, Все о конфликте Миланы и Александра Кержаковых, Милана Кержакова (Тюльпанова)

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