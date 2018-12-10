Александра Кержакова и Милану Тюльпанову ждет наркологическая экспертиза

Уже более полугода вся страна следит за конфликтом бывших супругов Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой. 10 декабря у истории появился новый виток: бывшим супругам назначена судебная экспертиза с участием нарколога.

1 2 3 4 5 6 7 На судебном заседании раскрылись новые подробности дела Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой

Вот уже несколько месяцев проходят судебные заседания по бракоразводному процессу 36-летнего Александра Кержакова и 25-летней Миланы Тюльпановой. Девушка борется с бывшим супругом за право над опекой их сына, полуторагодовалого Артемия.

10 декабря состоялось новое заседание по делу звездной пары. На нем адвокат Миланы, Александр Добровинский, заявил о том, что несколько месяцев назад бывший муж избил ее и, угрожая отобрать сына, заставил девушку написать в своих социальных сетях о том, что она имеет пагубное пристрастие к запрещенным веществам. Кроме того, защита Тюльпановой заявляет, что футболист и сам может быть причастен к употреблению наркотиков.



Органы решили разобраться в новых обстоятельствах запутанного дела, назначив Кержакову и Тюльпановой судебную экспертизу. Будем следить за развитием событий!