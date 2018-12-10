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    Младшая дочь Ксении Бородиной с удовольствием носит платья старшей сестры

    10.12.2018
    На днях Ксения Бородина опубликовала в Инстаграме фото своей младшей дочери Теи, которая позировала в голубом платье своей старшей сестры Маруси. По словам бессменной ведущей «Дома-2» девочка была в восторге от этого наряда. 
    • Теона Омарова
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      В микроблоге Ксении Бородиной появилось новое фото Теи, на котором девочка позирует в платье своей старшей сестры
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    Раньше Ксения Бородина не выкладывала в Инстаграм фото своей младшей дочери Теоны, которую она родила в браке с Курбаном Омаровым. Однако с тех пор, как ведущая показала лицо девочки, она все чаще публикует фото с ней в микроблоге. Поклонники не устают восхищаться жизнерадостной крохой, которая, признаем, стала и нашей любимицей тоже. А на днях Ксения выложила новое фото Теоны, где та позирует в платье своей старшей сестры. 

    «Нашла платье Мару с дня рождения и носит», — написала Бородина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

    «Правда, Мару его надевала, когда ей было 8 лет, а этой только 3 года будет. Я прям помню этот возраст Мару, когда просила только платья и носила только их», — добавила телеведущая. 

    Фолловеры Ксении за несколько часов поставили фото сотни тысяч лайков и оставили сотни комментариев. Интернет-пользователи были восхищены тем, как выглядит малышка, и сравнили ее с главной героиней популярной сказки «Приключения Алисы в Стране чудес». 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Ксения Бородина, Теона Омарова

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