Младшая дочь Ксении Бородиной с удовольствием носит платья старшей сестры

Раньше Ксения Бородина не выкладывала в Инстаграм фото своей младшей дочери Теоны, которую она родила в браке с Курбаном Омаровым. Однако с тех пор, как ведущая показала лицо девочки, она все чаще публикует фото с ней в микроблоге. Поклонники не устают восхищаться жизнерадостной крохой, которая, признаем, стала и нашей любимицей тоже. А на днях Ксения выложила новое фото Теоны, где та позирует в платье своей старшей сестры.
«Правда, Мару его надевала, когда ей было 8 лет, а этой только 3 года будет. Я прям помню этот возраст Мару, когда просила только платья и носила только их», — добавила телеведущая.
Фолловеры Ксении за несколько часов поставили фото сотни тысяч лайков и оставили сотни комментариев. Интернет-пользователи были восхищены тем, как выглядит малышка, и сравнили ее с главной героиней популярной сказки «Приключения Алисы в Стране чудес».