Младшая дочь Ксении Бородиной с удовольствием носит платья старшей сестры

На днях Ксения Бородина опубликовала в Инстаграме фото своей младшей дочери Теи, которая позировала в голубом платье своей старшей сестры Маруси. По словам бессменной ведущей «Дома-2» девочка была в восторге от этого наряда.

1 2 3 ... 8 В микроблоге Ксении Бородиной появилось новое фото Теи, на котором девочка позирует в платье своей старшей сестры

Раньше Ксения Бородина не выкладывала в Инстаграм фото своей младшей дочери Теоны, которую она родила в браке с Курбаном Омаровым. Однако с тех пор, как ведущая показала лицо девочки, она все чаще публикует фото с ней в микроблоге. Поклонники не устают восхищаться жизнерадостной крохой, которая, признаем, стала и нашей любимицей тоже. А на днях Ксения выложила новое фото Теоны, где та позирует в платье своей старшей сестры.

«Нашла платье Мару с дня рождения и носит», — написала Бородина (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

«Правда, Мару его надевала, когда ей было 8 лет, а этой только 3 года будет. Я прям помню этот возраст Мару, когда просила только платья и носила только их», — добавила телеведущая.



Фолловеры Ксении за несколько часов поставили фото сотни тысяч лайков и оставили сотни комментариев. Интернет-пользователи были восхищены тем, как выглядит малышка, и сравнили ее с главной героиней популярной сказки «Приключения Алисы в Стране чудес».